تسريحات شعر للمناسبات مرفوعة تُبرز جمال وجهك من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 02:55 مساءً - عند التحضير لأي مناسبة خاصة، تلعب تسريحات الشعر المرفوعة دوراً أساسياً في إبراز أنوثتك وجمال ملامحك بأسلوب راقٍ وأنيق. سواء كنتِ تبحثين عن تسريحة كعكة منخفضة ناعمة، أو شينيون عصري فاخر، أو حتى ذيل حصان أنيق بلمسة كلاسيكية، فإن الخيارات لا تُحصى لتتناسب مع جميع الأذواق وأشكال الوجه. وتتميّز هذه التسريحات بقدرتها على إبراز تفاصيل الفستان والمجوهرات وملامح الوجه، مما يجعلها الخيار الأمثل لحفلات الزفاف والسهرات الفخمة والمناسبات المميزة.

في هذا المقال، نستعرض أحدث صيحات تسريحات الشعر المرفوعة للمناسبات التي تألقت بها مدونات الموضة؛ لتستوحي من بينها تسريحة الشعر التي تناسبك.

تسريحة الكعكة العالية على طريقة كارن وازن

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إذا كنت تفضلين تسريحة الكعكة في المناسبات، ننصحك باختيار مدونة الموضة والجمال كارن وازن التي تألقت في حفل بياف Biaf بفستان أسود مكشوف الكتفين، نسقت معه تسريحة الكعكة العالية والناعمة مع الشعر المصقول، مع ترك خصلة الغرة الجانبية منسدلة على الوجه، فبدت في غاية النعومة والبساطة، ويمكنك الحصول على هذه التسريحة التي تليق بكافة أشكال الوجه؛ حيث تبرز ذوقك الناعم والعصري كونها الأكثر شباباً وحيوية.

تسريحة ذيل الحصان من نور عريضة

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لمحبات تسريحة ذيل الحصان العالية في المناسبات، يمكنك اختيار ذوق مدونة الموضة والجمال نور عريضة التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها، وتحديداً في حفل بالينسياغا Balenciaga العالمي بفستان باللون الأسود، نسقت معه تسريحة ذيل الحصان بالشعر الطويل والمصقول بالكامل إلى الأعلى، وقد ميز تسريحتها خصلة الضفيرة عند وسط الرأس؛ حيث تم تسريحها بأسلوب مصقول أيضاً مع الشعر، هذه التسريحة من شأنها إبراز مكياجك في المناسبات، كما تقيكِ من التعرق وتعد من التسريحات الأكثر عصرية للشابات.

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تسريحة ذيل الحصان مع الغرة البف من العنود بدر

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ويمكنك الحصول على تسريحة ذيل الحصان المصقولة مع الغرة البف في المناسبات على طريقة مدونة الموضة والجمال العنود بدر، التي تألقت بهذه التسريحة في إحدى المناسبات، وبدت في غاية النعومة والجمال، يمكن لهذه التسريحة أن تشعرك بالراحة خلال مناسباتك؛ حيث تليق بعشاء فاخر أو سهرة عائلية دافئة، كما تناسب كافة أشكال الوجه خاصة صاحبات الوجه الطويل والبيضاوي.

تسريحة الشينيون الناعمة من نجود الرميحي

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ولمحبات الرفعات الناعمة على طريقة الشينيون في المناسبات، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة والجمال نجود الرميحي التي تألقت مؤخراً في حفل joy awards 2025 على السجادة البنفسجية بإطلالة سوداء وبيضاء نسقت معها تسريحة الشينيون الناعمة بأسلوب بسيط؛ حيث تم لفّ الشعر بالكامل إلى الأعلى على طريقة الكعكة العالية والضخمة مع ترك خصلة ويفي من الشعر منسدلة على جانب الوجه، وقد تناسبك هذه التسريحة خلال المناسبات الكبيرة، كما تناسب صاحبات الوجه الدائري والممتلئ.

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تسريحة الشعر النصف مرفوع من نهى نبيل

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ومن تسريحات الشعر المرفوعة التي يمكنك التألق بها في المناسبات تسريحة الشعر النصف مرفوع على غرار مدونة الموضة والجمال نهى نبيل التي اختارت تسريحة الشعر النصف مرفوع الويفي على طريقة ذيل الحصان المرتفعة والغرة المصقولة المسرحة مع الشعر، فبدت في غاية الجمال والجاذبية، ننصحك بهذا الأسلوب من التسريحات في كافة المناسبات حيث تناسب صاحبات الوجه الدائري والممتلىء.

تسريحة ذيل الحصان الويفي على طريقة لما العقيل

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ويمكنك اعتماد تسريحة ذيل الحصان المصقولة بشعرك الويفي في مناسباتك؛ لتبرزي صيحة مكياجك وملامحك الجميلة والجذابة على طريقة مدونة الموضة والجمال لما العقيل التي اختارت هذه التسريحة الملفتة في موسم الرياض، فبدت في غاية النعومة والبساطة، هذه التسريحة تقيكِ من التعرق خلال الرقص والتنقل في المناسبات، كما تليق بكافة أشكال الوجه وتزيد من كثافة وحجم الشعر.