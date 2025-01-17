سر تواجد الدهون في منطقة البطن.. هل تشير إلى أمراض خطيرة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الدهون المتراكمة في منطقة البطن من الأمور التي تٌسبب إزعاجا لدى الكثيرون إذ يصعب التخلص منها بسهولة، حيث عادة تتكدس الدهون في هذه المنطقة أكثر من غيرها، نتيجة عدة أسباب، ولذا نوضح سر تواجد الدهون في منطقة البطن.

سر تواجد الدهون في منطقة البطن

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تواجد الدهون في منطقة البطن، منها الإفراط في تناول السكريات وعدم الحركة بشكل مستمر، وفقا لما ذكرته الدكتورة «فيروز مجدي» استشاري التغذية العلاجية، خلال لقائها في برنامج «doctorhealth» الذي يعرض على قناة «سي بي سي».

وتابعت «مجدي» أن هناك علاقة بين مُحيط البطن والصحة العامة، حيث إذا زاد معدل محيط البطن عن معدله الطبيعي، قد يشير إلى إصابة الشخص بمقاومة الأنسولين، وتكيسات المبايض عند السيدات، وأيضا قد يؤثر على حمل الفتاة إذ يؤدي إلى تأخره، لأن دخول البطن تمنع دخول الأنسولين في الخلايا.

قد تكون دهون البطن علامة إلى إصابة الشخص بأمراض خطيرة مستقبلا، وقد يجعله معرض لجميع الأمراض المزمنة، مثل السكري، وغيرها من الأمراض، لذلك يجب على الأشخاص توخي الحذر.

طرق التخلص من الدهون في منطقة البطن

هناك العديد من الطرق التي تساعد على التخلص من دهون البطن، منها أداء تمارين البطن أثناء الجلوس، حيث تعد هذه الطريقة من أبسط التمارين التي يُمكن تجربتها للتخلص من دهون البطن، ويحدث من خلال الجلوس على حافة الكرسي مع وضع اليدين خلف الرأس بثبات، وبعد ذلك يتم شبك الأصابع مع تقويم الظهر وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

شرب الماء من ضمن الطرق التي تساعد على التخلص من دهون البطن، إذ قد يؤدي الجفاف إلى مشكلات صحية عديدة ومنها الإمساك والانتفاخ، وأن شرب الماء أثناء الجلوس يؤدي إلى تحسين الهضم والتمثيل الغذائي، لذلك يعد الماء من الأمور المهمة لأنه يؤدي إلى تكسير جزيئات الدهون.