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الامارات | هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب إثيوبيا

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أديس أبابا - د ب أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3ر4 درجة على مقياس شمال غرب مدينة متهارا في إثيوبيا، وذلك في تمام الساعة 0132 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ووقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند التقاء دائرة عرض 011ر9 درجة شمالا وخط طول 825ر39 درجة شرقا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة للهزة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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