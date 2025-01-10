الامارات | أيهما الأفضل لنمو الشعر وصحته.. صفار البيض أم بياضه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير طبي عن فوائد البيض في تحسين صحة الشعر وتعزيز نموه، نظراً لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية.

ويُعتبر البيض مكونًا شائعًا في العناية الطبيعية بالشعر، تثار تساؤلات حول الجزء الأكثر فائدة: صفار البيض أم بياضه؟

ويتميز صفار البيض بغناه بالدهون الصحية والأحماض الدهنية الأساسية التي تُرطب الشعر وتمنع تقصفه، كما يحتوي على فيتامينات رئيسية، من بينها فيتامين A وD، المعروفة بدورها في تغذية فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

ويحتوي بياض البيض على بروتينات مثل الألبومين، التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف. كما يتمتع بخصائص قابضة تُساهم في تنظيف فروة الرأس وتقليل الزيوت الزائدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشعر الضعيف أو المعرض للتساقط.

ويُنصح باستخدام صفار البيض للشعر الجاف أو التالف بفضل خصائصه المرطبة، ويُفضل ايضا استخدام بياض البيض للشعر الذي يعاني من الضعف أو التساقط، كما يمكن دمج الصفار والبياض معًا في قناع مغذي للشعر، يُطبق مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج شاملة.