الامارات | رجل يصاب باحتشاء قلبي أثناء مساعدة ابنه في واجب منزلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب رجل صيني بنوبة قلبية كاد يفقد حياته بسببها، أثناء قيامه بتدريس ابنه المراهق ومساعدته في أداء واجباته المدرسية.

وبدأ الرجل الأربعيني من مقاطعة تشجيانغ الصينية، الملقب بزانغ، يعاني من ضيق في التنفس وألم في الصدر أثناء مساعدته لابنه في الاستعداد لامتحانات القبول في المدرسة الثانوية، وذلك بعدما توترت الأمور بينهما لدرجة أن الأب نُقل على عجل إلى المستشفى، حيث تم تشخيصه باحتشاء عضلة القلب الحاد. وعُزي سبب النوبة القلبية إلى مرض الشريان التاجي المبكر، وهي حالة تهدد الحياة غالبًا ما تتفاقم بسبب الإجهاد. وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن العلاقة بين زانغ وابنه الذي يستعد للامتحانات، أصبحت متوترة للغاية منذ أن بدأ في الانخراط في تحضيراته. وقال موقع أوديتي أن الاثنين كانا يتدربان كل ليلة وخلال إحدى هذه الجلسات، غضب زانغ لدرجة أنه أصيب باحتشاء عضلة القلب الحاد.

وأشعلت قضية تشانغ مرة أخرى الجدل الدائر حول الضغوط الأكاديمية الشديدة التي يواجهها الشباب الصينيون وأولياء أمورهم. وإن مستويات التوتر لدى الآباء عندما يتعلق الأمر بتعليم أبنائهم مرتفعة للغاية لدرجة أنهم يعانون من مشاكل جسدية خطيرة.