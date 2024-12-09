الامارات | حلوى تحد من خطر السكري!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق من الباحثين في جامعة هارفارد عن "حلوى لذيذة يعشقها الكثيرون" قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة BMJ، تتبع الباحثون عادات تناول الشوكولاتة الداكنة لدى أكثر من 300 ألف شخص على مدار 25 عاما.

ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكري بمقدار الخمس، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة أو تناولوا كميات قليلة منها.

وقد تبين أن تناول 28.3 غرام من الشوكولاتة الداكنة 5 مرات في الأسبوع "يعد الكمية المثلى لتحقيق الفائدة الصحية".

ويعود الفضل في هذه الفوائد إلى احتواء الشوكولاتة الداكنة على الفلافانول، وهو مركب موجود أيضا في بعض الفواكه والخضروات، والذي أظهرت الدراسات أنه يساعد في تحسين صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

لكن الدراسة تؤكد أن الفوائد تتعلق فقط بالشوكولاتة الداكنة، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة بالحليب كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن.

كما يوضح الباحثون أن هذا الارتباط الصحي ليس دائما ثابتا في الدراسات الأخرى، ويعود ذلك إلى أن أنواع الشوكولاتة المختلفة تحتوي على مستويات متفاوتة من الكاكاو والسكر والحليب، ما يمكن أن يؤثر على النتائج.

ورغم أن النتائج تشير إلى فائدة تناول الشوكولاتة الداكنة، إلا أن الباحثين يحذرون من الإفراط في تناولها.

وقالت الدكتورة لوسي تشامبرز، من منظمة Diabetes UK: "قد يبدو مغريا تناول المزيد من الشوكولاتة الداكنة، ولكن على الرغم من فوائدها المحتملة، لا نوصي بها كاستراتيجية رئيسية للوقاية من مرض السكري من النوع 2. من الأفضل الاستمتاع بها باعتدال".