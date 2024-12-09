الامارات | هل المشي اليومي يطيل العمر؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيّنت دراسة حديثة أجريت بالمركز الأمريكي للمسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES)، أن زيادة النشاط البدني اليومي كممارسة المشي قد يطيل متوسط العمر المتوقع لمن يمارسه يومياً.

المشي يطيل العمر بنحو 5 سنوات

وأوضحت الدراسة المنشورة بالدورية البريطانية للطب الرياضي، أن من يزيد عمره عن 40 عاماً قد يزيد عمره بنحو 5 سنوات بممارسة المشي اليومي، وذلك بعد إجرائها على 3800 شخص بنفس العمر تقريباً.

كما أكّدت أن ممارسة المشي بشكل يومي، قد يحد من الإصابة بالأمراض، مثل الأمراض غير المعدية، والوفاة المبكرة، ويعزز الصحة، مشيرةً إلى أن الجلوس لمدة أطول قد يزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

بدوره، لفت مدرب صحة الدماغ في معهد علوم الأعصاب في سانتا مونيكا، رايان غلات، إلى أن المشي يقلل من خطر الوفاة على جميع مستويات النشاط، حيث تتضح فوائده أكثر للأشخاص غير النشطين، كما يقلل من خطر الأمراض غير المعدية والموت المبكر.