كيف أعرف مسامية شعري؟ الدليل الشامل للعناية به على أكمل وجه

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - مسامية الشعر هي قدرة شعرك على امتصاص الرطوبة. تتأثر هذه القدرة ببنية قشرة الشعر، وهي الطبقة الخارجية للشعرة. فكلما كانت قشرة الشعر أكثر انفتاحاً، زادت قدرة الشعر على امتصاص الرطوبة، والعكس صحيح.
معرفة مستوى مسامية الشعر يعد خطوة أساسية في العناية بالشعر، حيث يساعدك ذلك على اختيار المنتجات والعلاجات التي تناسب نوع شعرك بشكل أفضل. المسامية هي قدرة الشعر على امتصاص واحتفاظ الرطوبة. فالشعر المسامي يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية تفاعله مع المنتجات التي تستخدمينها في روتينك اليومي.
تحدد المسامية بعدة عوامل مثل حالة الشعر الصحية، مدى تعرضه للمواد الكيميائية، والعوامل البيئية مثل الرطوبة والتلوث. يمكن تصنيف المسامية إلى ثلاث فئات رئيسية: المسامية العالية، المسامية المتوسطة، والمسامية المنخفضة، وكل نوع من هذه الأنواع يتطلب روتيناً خاصاً من العناية.
اهتمي بقراءة هذا المقال لمعرفة نوع مسامية شعرك والعناية الخاصة به.
أنواع مسامية الشعر
مسامية الشعر هي قدرة الشعر على امتصاص واحتجاز الرطوبة، وهي صفة مهمة تؤثر في كيفية تعامل الشعر مع المنتجات والعلاجات. تحديد نوع المسامية يساعد في فهم احتياجات شعرك بشكل أفضل، وبالتالي اختيار الأنسب له من المنتجات وروتين العناية. يتم تصنيف مسامية الشعر إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
المسامية العالية (High Porosity Hair)
المميزات:
- الشعر ذو المسامية العالية لديه مسام واسعة أو فتحات كبيرة على سطح الشعرة، مما يسمح له بامتصاص الرطوبة بسرعة، لكنه أيضا يفقدها بسرعة.
- نوع الشعر قد يكون جافاً ومتضرراً نتيجة العوامل البيئية، مثل الشمس أو التلوث، أو نتيجة لاستخدام مواد كيميائية مثل صبغات الشعر أو أدوات التصفيف الحرارية.
- يظهر تساقط الشعر أو تقصفه بسهولة أكثر عند أصحاب هذا النوع من المسامية.
كيفية العناية به:
- استخدمي مرطبات مكثفة و زيوت طبيعية لتقوية الشعر وحمايته من فقدان الرطوبة.
- تجنبي الإفراط في استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية قوية.
- قد تحتاجين إلى مستحضرات تحتوي على البروتينات لإصلاح الشعر التالف وتعزيز قوته.
المسامية المتوسطة (Normal Porosity Hair)
المميزات:
- الشعر ذو المسامية المتوسطة يتمتع بسطح شعري متوازن؛ مسام الشعر ليست واسعة جداً ولا ضيقة جداً، مما يعني أن الشعر يستطيع امتصاص الرطوبة بشكل جيد والحفاظ عليها.
- هذا هو النوع المثالي للشعر، حيث يكون في حالة صحية جيدة ويتميز بالمرونة واللمعان الطبيعي.
- لا يحتاج الشعر ذو المسامية المتوسطة إلى الكثير من العناية الخاصة، ويستجيب جيداً لمعظم منتجات العناية بالشعر.
كيفية العناية به:
- يمكن استخدام منتجات متنوعة لأن هذا النوع من الشعر يستجيب بشكل جيد لمعظم المكونات.
- استخدمي الشامبو والبلسم المعتدل، وتجنبي الإفراط في استخدام المنتجات الثقيلة أو المشبعة بالبروتينات.
- التغذية الجيدة والمحافظة على روتين العناية بالشعر سيساعدان في الحفاظ على صحة الشعر.
المسامية المنخفضة (Low Porosity Hair)
المميزات:
- الشعر ذو المسامية المنخفضة يكون له سطح ناعم ومغلق بإحكام، مما يجعل المسام ضيقة. لذلك، يصعب على الشعر امتصاص الرطوبة أو المنتجات، وتستغرق المكونات وقتاً أطول للوصول إلى عمق الشعرة.
- هذا النوع من الشعر يظهر غالباً بشكل لامع وصحي، لأنه يحافظ على الرطوبة بشكل جيد، لكنه يمكن أن يبدو دهنياً بسهولة إذا تم استخدام منتجات ثقيلة.
- قد يكون ثقيلاً أو صعب التصفيف إذا لم يتم استخدام منتجات خفيفة وسهلة الامتصاص.
كيفية العناية به:
- استخدمي منتجات خفيفة وقومي بتطبيقها عندما يكون الشعر رطباً قليلاً لتسهيل امتصاصها.
- استخدمي الزيوت الخفيفة مثل زيت الأرغان أو زيت الجوجوبا.
- تجنبي المنتجات الثقيلة أو الزيوت الكثيفة لأنها قد تبقى على سطح الشعر وتسبب تراكم الدهون.
كيف تعرفين نوع مسامية شعرك؟
لتحديد نوع مسامية شعرك، هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكنكِ من خلالها معرفة ما إذا كان شعركِ يتمتع بمسامية عالية، متوسطة، أو منخفضة. من خلال معرفة نوع مسامية شعرك، يمكنكِ تحديد العلاجات والمنتجات التي تناسبه أكثر. إليك طريقة بسيطة لمعرفة نوع المسامية من خلال اختبار الطفو وبعض العلامات التي قد تشير إلى نوع مسامية شعرك:
اختبار الطفو:
- خذي خصلة شعر نظيفة وجافة.
- ضعيها في كوب من الماء.
- إذا طفت الخصلة على السطح: شعرك منخفض المسامية.
- إذا غرقت الخصلة إلى المنتصف: شعرك متوسط المسامية.
- إذا غرقت الخصلة إلى القاع بسرعة: شعرك عالي المسامية.
اختبار اللزوجة:
- بعد غسل شعرك وعدم استخدام أي منتجات، حاولي تشكيل خصلة من شعرك.
- إذا كانت الخصلة لزجة: شعرك عالي المسامية.
- إذا كانت الخصلة متوسطة اللزوجة: شعرك متوسط المسامية.
- إذا كانت الخصلة غير لزجة على الإطلاق: شعرك منخفض المسامية.
ملاحظة سلوك شعرك:
- إذا كان شعرك يستغرق وقتاً طويلاً ليجف: منخفض المسامية.
- إذا كان شعرك يمتص الرطوبة بسرعة كبيرة ويصبح جافاً بسرعة: عالي المسامية.
- إذا كان شعرك يحتفظ بالرطوبة لفترة معقولة: متوسط المسامية.
أهمية تحديد نوع المسامية:
فهم نوع مسامية شعرك يساعدك على:
- اختيار المنتجات المناسبة مثل البلسم والشامبو والزيوت.
- تجنب التراكم الناتج عن المنتجات الثقيلة إذا كان شعرك منخفض المسامية.
- اختيار طرق العلاج المناسبة، مثل الترطيب العميق أو تغذية الشعر بالبروتينات بناء على نوع المسامية.