كيف أعرف مسامية شعري؟ الدليل الشامل للعناية به على أكمل وجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - مسامية الشعر هي قدرة شعرك على امتصاص الرطوبة. تتأثر هذه القدرة ببنية قشرة الشعر، وهي الطبقة الخارجية للشعرة. فكلما كانت قشرة الشعر أكثر انفتاحاً، زادت قدرة الشعر على امتصاص الرطوبة، والعكس صحيح.

معرفة مستوى مسامية الشعر يعد خطوة أساسية في العناية بالشعر، حيث يساعدك ذلك على اختيار المنتجات والعلاجات التي تناسب نوع شعرك بشكل أفضل. المسامية هي قدرة الشعر على امتصاص واحتفاظ الرطوبة. فالشعر المسامي يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية تفاعله مع المنتجات التي تستخدمينها في روتينك اليومي.

تحدد المسامية بعدة عوامل مثل حالة الشعر الصحية، مدى تعرضه للمواد الكيميائية، والعوامل البيئية مثل الرطوبة والتلوث. يمكن تصنيف المسامية إلى ثلاث فئات رئيسية: المسامية العالية، المسامية المتوسطة، والمسامية المنخفضة، وكل نوع من هذه الأنواع يتطلب روتيناً خاصاً من العناية.

اهتمي بقراءة هذا المقال لمعرفة نوع مسامية شعرك والعناية الخاصة به.

أنواع مسامية الشعر تساقط الشعر و تقصفه دليل على مسامية عالية