أجمل تسريحات شعر لمناسبات الشتاء بأساليب عصرية من أجدد عروض الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - لا تقتصر موضة الشتاء على ألوان المكياج الدافئة والسترات المخملية والجلدية الأنيقة بألوانها الراقية، بل تمتد أيضاً إلى تسريحات الشعر، حيث لا تكتمل إطلالات المرأة، لا سيما خلال مناسبات الشتاء من دون تسريحة شعر ملائمة للوك الذي تعتمدينه، من تسريحات الشعر المرفوع إلى تسريحات الشعر نصف المرفوعة وصولاً إلى تسريحات الشعر المنسدلة، هناك عدد وافر من تسريحات الشعر العصرية المتنوعة التي يمكنك أن تتألقي بها خلال مناسبات الشتاء، والتي ستشكل اللمسة النهائية في إطلالتك لأي مناسبة ترغبين في حضورها.

وفي التالي، نرصد لك مجموعة تسريحات شعر لمناسبات الشتاء لتختاري من بينها ما يعجبك.

تسريحة الشينيون المصقولة

من عرض كيكو كوستادينوف Kiko Kostadinov- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©



سواء كنت على موعد مع حفل زفاف أو عشاء خاص أو سهرة أو خطوبة، فلا تترددي في أن تتألقي بتسريحة الشينيون المصقولة التي اخترناها لك من عرض كيكو كوستادينوف Kiko Kostadinov في أسبوع الموضة في باريس لموسم ربيع وصيف 2025، فهي تسريحة كلاسيكية أنيقة جداً ومريحة في آن، وتناسب مختلف أطوال الشعر وأشكال الوجوه، كما أنها تبرز ملامح الوجه والمكياج، بإمكانك أيضاً تنسيقها مع مكياج ناعم مشرق أو أحمر شفاه قوي ومكياج عيون خافت مع الرموش البارزة.

كذلك، يمكن أن تتألقي تسريحات للشعر الخفيف من وحي نجمات هوليوود

تسريحة الشعر المالس مع الغرة المبللة المسحوبة إلى الخلف

من عرض زيمرمان Zimmermann- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©



ما يميز تسريحات الشعر المبلل بأشكالها المختلفة، أنها تناسب مختلف الأعمار وجميع أطوال الشعر، حتى القصير جداً، وبالتالي هي تعد أحد أفضل الخيارات لمناسبات الشتاء، فتسريحة الشعر المبلل المالس مع الغرة المبللة المسحوبة بالكامل إلى الخلف التي اخترناها لك من عرض زيمرمان Zimmermann في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025، تعد خياراً مثالياً لك مهما كان طول شعرك، فهي ملائمة جداً للمناسبات، شبابية، عصرية وأنيقة في الوقت نفسه، وهي بالتأكيد ستبرز وجهك وتسلط الضوء على مكياجك.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض الويفي بالفرق النصفي

من عرض لويزا سبانيولي Luisa Spagnoli- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©



إذا كنت من محبات تسريحات الشعر الشبابية الناعمة بلمسات عصرية خلال مناسبات الشتاء، ننصحك باعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفض الويفي بالفرق النصفي، وزينيها بربطة الفيونكا الجذابة، تناسب هذه التسريحة الشابة بشكل خاص، وتجمع بين الرقي والنعومة، وهي تناسب مختلف اللوكات التي ترغبين في اعتمادها، فهي تتامشى مع الفستان كما البدلة. اعتمديها مع مكياج ناعم يبرز ملامح بألوان مشرقة قريبة إلى لون بشرتك، وقد اخترنا لك هذه التسريحة من عرض لويزا سبانيولي Luisa Spagnoli في أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2025.

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الجانبية المصقولة

من عرض دار إليزابيث فرانشي Elisabetta Franchi - مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©



تعد تسريحة الكعكة بأشكالها المختلفة الخيار المفضل لدى غالبية النساء في المناسبات، وهي التسريحة الأكثر رواجاً وشعبية على مر العصور، ويمكنك التألق بها على طريقة عارضة دار إليزابيث فرانشي Elisabetta Franchi في أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2025، بحيث تكون منخفضة مع الغرة الجانبية المبللة المسحوبة بالكامل وبإتقان إلى الخلف. ولإطلالة أنثوية جذابة، نسقي معها مكياج عيون خفيفاً وأحمر الشفاه الأحمر القوي.

تسريحة الشعر المموج نصف المرفوع

من عرض جايسون وو Jason Wu- مصدر الصورة Launchmetrics/Spotlight©



ولإطلالة أنثوية ناعمة، بإمكانك أن تتألقي بتسريحة الشعر المموج نصف المرفوع بالفرق النصفي والغرة المشدودة بالكامل إلى الخلف، والتي اخترناها لك من عرض جايسون وو Jason Wu في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2025، فهي تسريحة ناعمة جداً وبسيطة تبرز جمال شعرك، وفي الوقت نفسه تمنحك شعوراً بالراحة وتبرز ملامحك، وهي تسريحة مناسبة للشعر الطويل ومتوسط الطول، ولاكتمال الطلة، نسقي معها مكياجاً ناعماً بنغمات وردية مشرقة.