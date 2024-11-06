عبد الله المحيسن وتحقيق حلم السينما السعودية من خلال أول أفلامه الوثائقية "اغتيال مدينة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - ينطلق مساء اليوم حفل افتتاح مؤتمر النقد السينمائي بمدينة الرياض، وسيشهد حفل الافتتاح إلقاء كلمة للمخرج السعودي عبد الله المحيسن وجلسة حوارية يتبعها عرض الفيلم الوثائقي "اغتيال مدينة".

ويُعد المُخرج السعودي عبد الله المحيسن أحد رواد السينما السعودية والخليجية بشكلٍ عام، حيث كان أول من حلم بأن السينما السعودية ستقتحم العالم والوطن العربي، وستكون لها مكانتها ولم يكتفِ بأن تكون تلك أمنية فقط، ولكنه سعى بالفعل إلى تحقيق تلك الأمنية من خلال دراسته للسينما وعمله بالسينما العالمية لاكتساب العديد من الخبرات والتي ساعدته عقب ذلك في أن يكون أحد كبار ورواد السينما السعودية الذين صنعوا أفلاماً بفترة السبعينيات، والتي شهدت بداية السينما السعودية.

عبد الله المحيسن ورحلة استمرت لسنوات لتحقيق الهدف

عشقالتعبير بالصورة وصناعة الأفلام منذ سنواته الأولى، ووضع هدفاً بداخل عقله بأن يكون أول من يُقدم الأفلام بالسينما السعودية، وبدأت الفكرة تتكون داخل عقله حيث كان منفتحاً على العالم من حوله منذ سنوات شبابه الأولى، حيث أتم تعليمه الأساسي بالسعودية، وعقب ذلك سافر إلى لبنان، وهُناك تلقى تعليمه الثانوي وعاش هناك لفترة.عقب ذلك قررأن يكون حلمه واقعاً ملموساً ليُقرر السفر إلى المملكة المتحدة، وهناك التحق بكلية "College of Arts & Design Gloucestershire"، ودرس لمدة عامين منذ عام 1969 وحتى عام 1971 وأنهى دراسته في مدرسة لندن للأفلام "London Film School"، كما حصل على دبلوم عالٍ في الإخراج السينمائي، وعقب ذلك التحق بالأكاديمية الملكية البريطانية للتلفزيون "Royal Television Academy"، والتي تدرب ودرس بها حرفية الإنتاج والإخراج التلفزيوني.

وعقب ذلك عمل المُخرج عبد الله المحيسن ما بين الإنتاج والإخراج التلفزيوني في لندن، وتعاون مع عدد من أهم المصورين السينمائيين المحترفين لمدة عام في 1975، وعقب عودته عام 1976 إلى السعودية أسس "الشركة العالمية للدعاية والإعلان"، والتي تُعد أول شركة متخصصة بالدعاية والإعلان بتلك الفترة، ليبدأ رحلته في المملكة بصناعة السينما والأعمال الفنية.

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"اغتيال مدينة".. التعبير عن الواقع بلغة سينمائية

عام 1976 قرر المُخرج السعوديإنتاج أول أفلامه السينمائية، والتي اختار أن تكون في إطار السينما الوثائقية والتي عبرت عن واحدة من أهم المراحل التي شهدها الوطن العربي، وهي فترة "الحرب الأهلية بلبنان".

وقد تناول فيلم "اغتيال مدينة" الحرب الأهلية في لبنان، والتي اندلعت في عام 1975، وتم تصويره مباشرةً بعد بدء الحرب في العاصمة بيروت وكانت المدينة في خطر بتلك الفترة، وعلى الرغم من المخاطرة التي تضمنها السفر إلى هناك إلا أن المُخرج عبد الله المحيسن كان مُتحمساً لتقديم فيلمه السينمائي، والذي جاء متنوعاً في المشاهد والعديد من الصور التي تم التقاطها من قلب الحدث؛ مما جعل للفيلم قيمته التوثيقية الهامة وسجلاً حياً يكشف عن ما حدث بتلك الحرب.

وكان قد تم عرض فيلم "اغتيال مدينة" بحفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1977، وحصل الفيلم على جائزة "نفرتيتي" الفضية لأفضل فيلم قصير متميز بتلك الدورة من المهرجان، كما تلقى الفيلم تقديراً واهتماماً كبيرين من السينما العالمية مما أعلن عن ميلاد السينما السعودية.

وخلال مسيرة سينمائية مميزة نجح المُخرج السعودي عبد الله المحيسن في صنع بصمة خاصة بالسينما السعودية والعربية بشكلٍ عام من خلال تقديمه للعديد من الأفلام السينمائية، والتي تنوعت ما بين الوثائقية والدرامية، ومن أبرزها "الصدمة، الإسلام جسر المستقبل، ظلال الصمت".

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