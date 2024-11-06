الملكة كاميلا وأزمة صحية جديدة تواجهها العائلة المالكة البريطانية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - بينما نحن على مشارف انتهاء عام 2024 الذي شهد الكثير من الأزمات الصحية على مستوى العائلة المالكة البريطانية، بدأت من سارة فيرغسون دوقة يورك التي أعلنت إصابتها بسرطان الجلد، مروراً بالملك تشارلز الذي أُصيب بالسرطان ثم كيت ميدلتون التي أعلنت إصابتها بالسرطان أيضاً، والأميرة آن حتى أعلن قصر باكنغهام تعرض الملكة كاميلا لوعكة صحية.

الملكة كاميلا تلغي ارتباطاتها إثر الأزمة الصحية

أصدر قصر باكنغهام بياناً أعلن فيه أن الملكة كاميلا ألغت العديد من الارتباطات الملكية المقررة هذا الأسبوع بعد إصابتها بعدوى في الصدر، حيث جاء في البيان: "الملكة مريضة حالياً بسبب عدوى في الصدر، وقد نصحها الأطباء بفترة قصيرة من الراحة، وبكل أسف، اضطرت إلى الانسحاب من ارتباطاتها لهذا الأسبوع، لكنها تأمل كثيراً في التعافي في الوقت المناسب لحضور فعاليات الذكرى هذا الأسبوع كالمعتاد، وهي تعتذر لكل من قد يتعرضون للإزعاج أو خيبة الأمل نتيجة لذلك".

ووفقاً لموقع People، فالملكة البالغة من العمر 77 عاماً، لن تحضر حدث ميدان الذكرى السنوي في دير وستمنستر المقرر إقامته غداً الخميس 7 نوفمبر، بينما ستمثل الدوقة بيرجيت، دوقة جلوستر، في الحدث نيابةً عن الملكة، كما لن تشارك أيضاً في استضافة حفل استقبال في قصر باكنغهام إلى جانب الملك تشارلز للفائزين بالميداليات من فريق بريطانيا العظمى الذي تنافس في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024، والمقرر إقامتها في 7 نوفمبر.

انتكاسات صحية طالت العائلة المالكة البريطانية

سارة فيرغسون: سرطان الجلد بعد سرطان الثدي

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في العام الماضي 2023، كانت قد أعلنت سارة فيرغسون شفاءها من سرطان الثدي الذي واجهته بشجاعة، لكن في مطلع العام الحالي، تم تشخيص إصابتها بسرطان الجلد على إثر إزالة عدة شامات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الزوجة السابقة للأمير أندرو:" هي تخضع لمزيد من الفحوص للتأكد من أن المرض في المراحل المبكرة"، كما أضاف:" من المؤكد أن التشخيص الذي جاء بعد فترة قصيرة من علاج سرطان الثدي كان مؤلماً لها لكنها لا تزال في حالة معنوية جيدة".

وكانت سارة تخضع لعملية جراحية ترميمية بعد استئصال الثدي، فطلب منها طبيب الأمراض الجلدية الخاص القيام بإزالة العديد من الشامات وتحليلها وتم تحديد إحدى هذه الشامات على أنها سرطانية.

الملك تشارلز: السرطان

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أعلن قصر باكنغهام في 5 فبراير الماضي عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان، مع عدم الكشف عن نوع السرطان الذي أُصيب به، وقال قصر باكنغهام في البيان: "خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى لعلاج تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق، وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلاً من أشكال السرطان"، وتابع البيان: "بدأ الملك اليوم جدولاً للعلاجات المنتظمة، وخلال هذه الفترة نصحه الأطباء بتأجيل واجباته العامة، وطوال هذه الفترة، سيواصل الملك القيام بأعمال الدولة والأوراق الرسمية كالمعتاد".

وأضاف البيان: "الملك ممتن لفريقه الطبي لتدخلهم السريع، والذي أصبح ممكناً؛ بفضل الإجراء الذي خضع له مؤخراً في المستشفى، وهو لا يزال إيجابياً تماماً بشأن علاجه ويتطلع إلى العودة إلى الخدمة العامة الكاملة في أقرب وقت ممكن، "لقد اختار الملك مشاركة تشخيصه لمنع التكهنات، وعلى أمل أن يساعد ذلك على فهم الجمهور لجميع المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم".

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كيت ميدلتون: السرطان

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بشكلٍ مفاجئ، وبعد الكثير من الترقب والشائعات والتساؤل من قبل الشعب والإعلام، أطلت كيت ميدلتون عبر فيديو نشرته على حساب "أمير وأميرة ويلز" في إنستغرام كشفت من خلاله أنها تخوض معركة مع مرض السرطان، وأنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وذكرت زوجة ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، في الفيديو المؤثر، أن الأمر كان في البداية حالة غير سرطانية، ولكن بعد الجراحة التي خضعت لها في البطن تم اكتشاف الخلايا السرطانية في جسمها، وأشارت إلى أنها الآن في "المراحل المبكرة" من العلاج الكيميائي الوقائي، إلا أنها لم تكشف نوع السرطان المصابة به.

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وفي سبتمبر الماضي، أعلنت أميرة ويلز في مقطع فيديو يجمعها بزوجها الأمير ويليام وأبنائهما الثلاثة وهم يستمتعون بنزهة عائلية في الهواء الطلق، انتهاء علاجها الكيميائي.

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الأميرة آن

في يونيو الماضي، تم نقل الأميرة آن لمستشفى ساوثميد في بريستول بعد تعرضها لإصابات طفيفة، وارتجاج في المخ في منزلها في غلوسيسترشاير.

أصدر قصر باكنغهام بياناً يوضح فيه الحالة الصحية للأميرة آن، البالغة من العمر 73 عاماً، جاء فيه: "إن الأميرة الملكية دخلت المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة وارتجاج في المخ في منزلها في جلوسيسترشاير"، وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تتعافى الأميرة الملكية بشكلٍ كامل وسريع بعد الحادث الذي وقع في منزلها في جاتكومب بارك، وهي لا تزال في المستشفى كإجراء احترازي للمراقبة.

وتابع البيان: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وينضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

ولم يتم الإشارة لسبب إصابة الأميرة آن، ولكن من المفهوم أنه يتوافق مع تأثير محتمل من رأس الحصان أو ساقيه.

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