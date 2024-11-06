إيما ستون في يوم ميلادها...أيقونة هوليوود للصيحات الجمالية الناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - دائماً ما تبهرنا النجمة الشابة إيما ستون Emma Stone بصيحات المكياج الناعمة والبسيطة، وتسريحات الشعر الأنيقة التي تلهم النساء المواكبات للموضة العالمية أجمل أفكار الإطلالات، لا سيما أنها تعد أيقونة من أيقونات هوليوود بإطلالاتها الأنثوية الجذابة، وملامحها الطفولية وبشرتها الساطعة والنقية، إلى جانب أساليب المكياج التي تجمع فيها القوة والنعومة في آن، أما تسريحات الشعر فهي أنيقة بلمسات عصرية حيوية شبابية.

وتتمتع إيما ستون بجاذبية وسحر خاصين، يتجليان في إطلالاتها اليومية وعلى السجادة الحمراء، فتخطف الأنظار والقلوب مع كل إطلالة لها، كما أنها تواكب أحدث صيحات الموضة واختيار كل ما يليق بها سواء من حيث قصات وتسريحات وألوان الشعر، وأيضاً رسمات مكياج العيون والشفاه بأساليب تعزز من أنوثتها ورقتها.

ولمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف في 6 نوفمبر من كل عام، نرصد لك أجمل الصيحات الجمالية بأسلوب إيما ستون، والتي تلهم النساء إطلالات أنثوية جذابة.

إيما ستون بمكياج وردي ناعم

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في واحدة من أجمل إطلالاتها وتحديداً في مهرجان New York Film 2024، تألقت إيما ستون بإطلالة مقلمة باللونين الرمادي والأسود نسقت معها مكياجاً وردياً بلمسات ناعمة وبسيطة، استطاعت من خلالها إبراز بشرتها المشرقة وملامحها الجذابة، فاختارت الظلال الوردية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الخفيفة، والفاونديشن الطبيعي المناسب على بشرتها النقية إلى جانب البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي الناعم، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدلة على الأكتاف بلون الصبغة الحمراء الداكنة.

إيما ستون بمكياج طبيعي مشرق

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وبإطلالة خاطفة لها في نيويورك، اختارت إيما ستون فستاناً باللون الأسود مع مكياج طبيعي ناعم وبسيط ارتكز على القليل من الماسكرا المطولة للرموش مع الظلال الخافتة فوق جفن العين العلوي، ومكياج البشرة الطبيعي، جنباً إلى جنب مع البلاش الوردي، وأحمر الشفاه الوردي غير المحدد، وأكملت جمال إطلالتها بتسريحة الشعر المبلل بالفرق الوسطي للغرة المصقولة المسرحة إلى خلف الأذن.

إيما ستون برسمة الأيلاينر مع لمسات أنثوية مشرقة

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وفي مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival بنسخته الـ77، لفتت إيما ستون الأنظار بفستانها الأبيض الناعم القصير الذي أبرز قوامها الرشيق، ونسقت معه مكياجاً زهرياً بلمسات أنثوية جذابة، وقد ارتكز على ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع رسمة الأيلاينر المجنح والماسكرا الناعمة البسيطة، ومكياج البشرة الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه الزهري الخفيف، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان مع الغرة الوسطية البف وخصل الشعر النحاسية المنسدلة على جانبي الوجه.

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إيما ستون بمكياج كرزي خافت

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وبإطلالة مشرقة لها باللون الفضي، تألقت إيما ستون بمكياج كرزي بلمسات خافتة جذابة، ارتكز على الظلال الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع خط رفيع من الأيلاينر على منبت جفن العين العلوي إلى جانب الماسكرا بطبقات قليلة، وجاء مكياج البشرة موحداً ولامعاً مع أحمر الشفاه الكرزي الغلوسي، أما تسريحة شعرها فزادت من نعومة إطلالتها، حيث اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة بلون شعرها النحاسي مع الفرق الوسطي للغرة، وخصل الشعر الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

إيما ستون بمكياج خوخي بنغمات مشرقة

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وفي حفل توزيع جوائز EE BAFTA 2024، ظهرت إيما ستون بفستان باللون البرتقالي الباهت بقصة الكتف الواحدة، ونسقت معه مكياجاً خوخياً ناعماً جاء بظلال العيون الخوخية الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الناعمة ومكياج البشرة الموحد إلى جانب أحمر الشفاه الكرزي، وبدت ملفتة بتسريحة الكعكة المنخفضة العشوائية مع خصل الشعر الويفي المنسدلة على الوجه.

إيما ستون بصيحة مكياج اللامكياج

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وبإطلالة طبيعية لها، ظهرت إيما ستون بصيحة مكياج اللامكياج بدت فيه ناعمة وبسيطة بابتسامتها المشرقة، حيث اختارت الظلال الخافتة مع مكياج البشرة الطبيعي الناعم وأحمر الشفاه الطبيعي، ونسقت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان المصقولة بلون شعرها النحاسي.

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إيما ستون بمكياج زهري لامع

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ومن أكثر إطلالات إيما ستون نعومة وجاذبية تلك التي اختارت فيها فستاناً زهرياً نسقت معه مكياجاً باللون نفسه بلمسات مشرقة تشع أنوثة من خلال الظلال الزهرية فوق جفن العين المتحرك والماسكرا الخفيفة، والفاونديشن اللامع مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الناعم، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس بالفرق الجانبي للغرة.