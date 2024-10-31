احذر نقص أوميجا 3.. مشاكل صحية غير متوقعة ومصادر طبيعية لتعويضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في صحة الجسم،

فيما يعاني البعض من نقصه لعدم معرفتهم بالمصادر الغذائية الغنية به، ويؤدي هذا النقص إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض غير متوقعة.

وبحسب ما ذكره موقع "Care Hospitals"، إليك مخاطر نقص أوميجا 3 وأهم مصادره الغذائية.

مشكلات الجلد

يمكن أن يتسبب نقص الأوميجا 3 في زيادة جفاف الجلد، الحكة، وظهور البثور، إذ تعمل هذه الدهون على تقوية طبقات الجلد وتقليل فقدان الرطوبة، مما يحمي البشرة من الجفاف والتهيج.

تصلب المفاصل

تسهم أوميجا 3 في تقليل آلام المفاصل وتخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، لذا فإن نقصها يزيد من الألم ويزيد من حدة الأعراض.

الإصابة بالاكتئاب

تعمل أحماض الأوميجا 3 على دعم صحة الدماغ بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، ما يجعلها أساسية للوقاية من التوتر والاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

ضعف التركيز والانتباه

يؤدي نقص الأوميجا 3 إلى ضعف الانتباه وزيادة القلق وسرعة الانفعال، إذ إنها تساعد في تحسين الأداء الإدراكي وتعزيز التركيز.

جفاف العين

تسهم أحماض الأوميجا 3 في ترطيب العين ودعم تكوين الدموع، لذا نقصها قد يتسبب في جفاف العين ومشكلات في الرؤية.

تغيرات في الشعر

تساعد أوميجا 3 في الحفاظ على صحة الشعر من خلال دعم الجلد في الاحتفاظ بالرطوبة، وقد يؤدي نقصها إلى تساقط الشعر وتغير ملمسه وكثافته.

مشاكل القلب

تعتبر الأوميجا 3 ضرورية لصحة القلب، حيث تسهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية، التي تشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

أهم مصادر الأوميجا 3 الغذائية

1- زيت الخردل

2- بذور الكتان

3- المانجو

4- البطيخ

5- الفاصوليا الخضراء أو البيضاء

6- الخضروات الورقية

7- الأسماك الدهنية

8- فول الصويا

9- القرنبيط.

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