ظلال عيون وردية من أهم الماركات لشهر أكتوبر المميز... مكياجك مشرق وثابت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - تبرز ظلال العيون الوردية كأحد اتجاهات المكياج الرئيسية، حيث تجذب الانتباه بجماليتها الناعمة والمذهلة. ولشهر أكتوبر، تطلق العلامات التجارية المتخصصة في مستحضرات التجميل مجموعة من الألوان البودرة والسائلة بدرجات مختلفة من اللون الوردي، وهي مثالية لابتكار إطلالات أنيقة ومرحة، ولكن هذا الاتجاه لا يقتصر على الجانب الجمالي فحسب، فشهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي؛ مما يجعله الوقت المثالي لدمج هذا اللون المقوي في روتين جمالك. ومن خلال اختيار ظلال العيون الوردية، فإنك لا ترتقين بإطلالاتك الخريفية فحسب، بل تُظهرين أيضاً دعمك لقضية تؤثر على كثيرات من النساء.

ولمناسبة شهر أكتوبر الوردي، احتضني هذا الاتجاه النابض بالحياة مع نشر الوعي والتضامن، ففي النهاية، يمكن أن يكون الجمال مؤثراً قوياً!

وهنا، اخترنا لك مجموعة من أفضل ظلال العيون من الماركات العالمية لتختاري من بينها ما يناسبك.

ظلال عيون Clay Play Face Shaping Palette من تارت Tarte

ظلال عيون Clay Play Face Shaping Palette من تارت Tarte

تنحت هذه الظلال وتحدد وتبرز ملامحك بـ12 لوناً أساسياً ومميزاً عالمياً، تسعة ظلال محايدة إلى وردية (6 غير لامعة، 3 لامعة) تخلق إطلالات قابلة للارتداء بلا حدود، بينما تضيف ثلاثة ألوان من بودرة الوجه (بما في ذلك أحمر الخدود والبرونزر والهايلايتر) التي تجعل البشرة متوهجة، وهي بودرة كريمية دقيقة مشبعة بالطين الأمازوني، لذلك فهي توفر مكافأة غنية تمتزج للحصول على لمسة نهائية طبيعية تدوم طويلاً دون تجعد أو تكتل أو تقشر.

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ظلال عيون Naked3 Eyeshadow Palette من أوربن ديكي Urban Decay

ظلال عيون Naked3 Eyeshadow Palette من أوربن ديكي Urban Decay

ظلال عيون بلوحة ألوان حصرية تضم 12 لوناً محايداً للعيون بلون وردي في كل لمسة نهائية ترغبين فيها من الألوان غير اللامعة فائقة النعومة إلى اللآلئ الرائعة إلى الألوان المعدنية اللامعة، كل ظل في هذه اللوحة يتميز بملمس مخملي ولون غني وقوة ثبات قوية، وقابلية للمزج بفضل نظام Pigment Infusion System™ من Urban Decay، وهو مزيج خاص من المكونات.

ظل عيون سائل Eye Tint Liquid eyeshadow من أرماني بيوتي Armani Beauty

ظل عيون سائل Eye Tint Liquid eyeshadow من أرماني بيوتي Armani Beauty

تم إعادة ابتكار ظلال العيون السائلة الشهيرة من جورجيو أرماني لإطلالة ساحرة من كل زاوية، فهي أكثر إحكاماً وقابلية للحمل، وتأتي بتصميم جديد وتتميز بأداة تطبيق دقيقة جديدة. وبفضل خزان في وسطها، تتيح لك تطبيقها بشكل أسهل وأكثر تجانساً. تعود ظلال العيون الأكثر حيوية بمجموعة جديدة من 24 لوناً بما في ذلك 9 ألوان جديدة متوفرة الآن بأربع لمسات نهائية: غير لامعة، وساتانية، ولامعة، ومعدنية.

ظل عيون سائل Stay Vulnerable Liquid Eyeshadow من رير بيوتي Rare Beauty

ظل عيون سائل Stay Vulnerable Liquid Eyeshadow من رير بيوتي Rare Beauty

ظلال عيون خفيفة الوزن، سائلة إلى بودرة، تمتزج بسلاسة لتمنحك لوناً سريعاً وقابلاً للبناء، مقاوماً للماء والتجعد ويدوم طويلاً، تتحول هذه التركيبة السريعة والسهلة من سائل إلى بودرة في ثوانٍ، ناعمة مخملية، وكريمية، ولا تلتصق أبداً، تمتزج وتتراكم بسهولة قبل أن تستقر على لمسة نهائية ناعمة حريرية تدوم طوال اليوم بدون تجعد أو تلطيخ أو بهتان أو انتقال أو تجفيف بشرتك.

ظلال عيون وبودرة Eye2Cheek Blush and Eyeshadow من فالنتينو Valentino

ظلال عيون وبودرة Eye2Cheek Blush and Eyeshadow من فالنتينو Valentino

أحمر الخدود وظلال عيون متعدد الاستخدامات من الكريم إلى البودرة يضفي لمسة نهائية بلون متألق من العين إلى الخد، يوازن بين التغطية القابلة للبناء والشعور بخفة الوزن، يمتزج مع بشرتك للحصول على تأثير لوني قابل للتخصيص. تتميز هذه البودرة الكريمية بتصبغ عالٍ وقابل للبناء، وله لمسة نهائية شفافة يمكن وضعها في طبقات للحصول على تأثير لوني أكثر كثافة، يتكيف مع حالتك المزاجية، جميع الظلال مشبعة بمركب Roma-Light Complex™ المميز، المصنوع من لآلئ معززة للون للحصول على نتيجة لونية مشرقة، من اللون الوردي إلى المرجاني والبرتقالي والبرقوقي، 12 لوناً للارتداء من العينين إلى الخدين.