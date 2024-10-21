كيم كارداشيان في يوم ميلادها.. صيحات جمالية تركت بصمة في عالم الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - تمتلك كيم كارداشيان Kim Kardashian، نجمة تلفزيون الواقع، شهرة واسعة جداً حول العالم، اكتسبتها من خلال ظهورها مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع "كيبينغ آب ذا كارداشيانز"، لتصبح بعدها ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال، هي التي بدأت مسيرتها في مجال عرض الأزياء. وقد عُرفت منذ شهرتها بإطلالاتها الجريئة والمتفردة التي شكلت بصمة خاصة في عالم الموضة والجمال، سواء لجهة الأزياء أو المكياج أو تسريحات الشعر. وهي تعد نجمة الإطلالات الجمالية المتطورة والمتغيرة بلا منازع، حيث نراها في كل ظهور لها بصيحات مكياج عصرية، وتسريحات شعر منوعة تناسب صاحبات الذوق المتجدد والمواكب للموضة بكل تفاصيلها. وقد استطاعت بذلك أن تشكل حالة خاصة تنطلق عبرها الصيحات الجمالية التي سرعان ما تصبع رائجة بين النساء حول العالم.

تشتهر كيم كارداشيان باتباعها أساليب المكياج البسيطة والناعمة التي تبرز ملامح الوجه بأسلوب هادئ، وبألوان تناسب بشرتها السمراء، حيث غالباً ما تتألق بألوان الظلال الترابية والنيود إلى جانب الألوان البرونزية والسموكي. أما تسريحات شعرها وألوانه وقصاته فهي دائماً ما تشهد تحولات جذرية، من الشعر الطويل الى الشعر القصير، ومن الشعر الأسود الى الأشقر أو الأبيض أو الرمادي، ومن تسريحات الشعر المنسدلة الى المرفوعة بأشكالها المختلفة.

ولمناسبة ميلادها الذي يوافق في 21 أكتوبر من كل عام، اخترنا مجموعة صيحات جمالية من كيم كارداشيان، فما رأيك بها؟

مكياج نيود ناعم مع تسريحة الريترو

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في آخر ظهور لها، تألقت كيم كارداشيان بإطلالة جمالية ملفتة نسقتها مع فستان باللون الأبيض، حيث ارتكزت على صيحة المكياج النيود الناعم والخفيف، فطبقت الظلال النيود فوق جفن العين المتحرك مع القليل من الماسكرا وخط الأيلاينر الناعم، واختارت الفاونديشن الموحد والمناسب للون بشرتها السمراء، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود، كذلك اختارت تسريحة الشعر الريترو الطويل مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه.

مكياج خفيف مع تسريحة الشعر المنفوش

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وفي حفل الميت غالا 2024 Met Gala لفتت كيم كارداشيان الأنظار بإطلالتها الفضية التي اختارت معها مكياجاً طبيعياً ارتكز على رسمة العيون الخافتة والطبيعية مع الماسكرا الخفيفة، ومكياج البشرة الناعم وأحمر الشفاه الزهري المات، وجاءت تسريحة الشعر الويفي المنفوش بأسلوب طبيعي غير مصفف مع الفرق الوسطي للغرة لتكمل إطلالتها، واللافت كان لون شعرها الأبيض الذي سبق واعتمدته في الكثير من إطلالاتها.

مكياج سموكي مع تسريحة الشعر المبلل

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وفي واحدة من أجمل إطلالاتها، اختارت كيم كارداشيان صيحة المكياج السموكي الذي يناسب شكل عينيها اللوزيتين، فطبقت ظلال العيون السموكي فوق جفن العين العلوي بأسلوب مجنح ومسحوب إلى جانب الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة والمطولة للرموش، وبدت بشرتها موحدة بطبقات الفاونديشن والبلاش الترابي الناعم، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البني الغلوس المحدد بقلم بني اللون، أما تسريحة الشعر المبلل مع الفرق الجانبي للغرة فزادت من جاذبية إطلالتها.

مكياج ذهبي مع تسريحة الشعر المالس

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وبإطلالة ملفتة وجذابة اختارت كيم كارداشيان صيحة المكياج الذهبي الذي ارتكز على ظلال العيون الذهبية التي غمرت جفن العين العلوي مع الماسكرا المطولة للرموش، ومكياج البشرة الموحد إلى جانب البلاش البرونزي الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوس المحدد بقلم كونتور بني اللون، والملفت في إطلالتها كان لون شعرها الأشقر وتسريحته المالسة الناعمة مع الفرق الوسطي للغرة.

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مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الشعر المالس الأسود

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وبإطلالة جذابة أخرى، اعتمدت كيم كارداشيان مكياجاً ترابياً جاء بظلال العيون الترابية الخافتة، واللامعة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من الظلال السموكي عند طرف العين الخارجي، إلى جانب الماسكرا الكثيفة والمطولة للرموش، وبدت بشرتها برونزية بالفاونديشن المناسب لها مع البلاش الترابي، وأحمر الشفاه النيود المحدد بقلم بني اللون، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس الأسود مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الرفعة العشوائية

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ويناسب المكياج السموكي ملامح كيم كارداشيان الجذابة، حيث اختارته بأسلوب ناعم في إحدى إطلالاتها مع الكحل الأسود الخفيف داخل العين والماسكرا البارزة، واعتمدت مكياج البشرة الموحد والمناسب للونها الأسمر، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور البني، كذلك اعتمدت تسريحة الرفعة العشوائية مع الغرة القصيرة على الجبين، وخصل من الشعر منسدلة على جانبي الوجه.

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مكياج خفيف مع تسريحة الريترو

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وفي حفل Vanity Fair Oscar 2024، تألقت كيم كارداشيان بإطلالة راقية اختارت فيها صيحة المكياج الخفيف، والناعم الذي ارتكز على القليل من الظلال الذهبية فوق الجفن العلوي مع الماسكرا الخفيفة، ومكياج البشرة المخملي وأحمر الشفاه النيود، ونسقت مع مكياجها تسريحة الريترو بشعرها الأسود الطويل مع الغرة الجانبية المنسدلة على الوجه.