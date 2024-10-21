الامارات | سفيرة «قمة المليار متابع» الجديدة: أتطلع لدعم رسالة الحدث الملهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «قمة المليار متابع»، أكبر تجمع لصانعي المحتوى في العالم، عن اختيار صانعة المحتوى الهندية براجاكتا كولي سفيرة لنسختها الثالثة التي تنطلق في دبي في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتنضم براجاكتا إلى قائمة السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً، وهم: أحمد الغندور، وأنس مروة، وأصالة المالح، وأنس بوخش، وعمار تقي، وخبيب كواس، إذ سيعملون على تمثيل القمة والترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة الوعي بأهدافها ورسالتها، وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها والتفاعل مع المبادرات التي تطلقها.

وأعربت براجاكتا عن حماسها لاختيارها سفيرة للقمة. وقالت: «أنا متحمسة لأن أكون جزءاً من سفراء (قمة المليار متابع)، وأتطلع للعمل مع فريق القمة، ودعم رسالتهم الملهمة، وإنتاج محتوى يتناغم فكرياً مع الجمهور».

وتُعد براجاكتا، البالغة من العمر 31 عاماً، صانعة محتوى شهيرة، ومعروفة بقناتها على «يوتيوب» «MostlySane»، والتي تقدم مقاطع فيديو تركز بشكل أساسي على الفكاهة أثناء المواقف اليومية، ولها عروض على منصة «نتفليكس».

منذ إطلاق قناتها على «يوتيوب» في فبراير 2015، أصبحت براجاكتا واحدة من أكثر صانعي المحتوى تأثيراً في الهند، إذ يتابعها ما يزيد على 17 مليون متابع عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

وكان دورها كسفيرة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشباب في الهند بمثابة نقطة تحول مهمة في رؤيتها.

ومثلت المؤثرة الهندية بلادها في أسبوع المناخ 2024 في نيويورك، إذ كانت تهدف إلى توحيد الشباب في جميع أنحاء العالم لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز الحلول المناخية. إضافة إلى ذلك، حضرت جلسات ونقاشات مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ (كوب 28) في الإمارات، ما جعلها تبرز كأول صانعة محتوى و«يوتيوبر» من الهند في هذا الحدث، كما تم تعيينها عضواً في مجموعة استشارية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في عام 2022.

ويعمل سفراء «قمة المليار متابع» على تعريف الجمهور بالأهداف والرسائل الأساسية للقمة من خلال تقديم محتوى إبداعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يشمل تدوينات وصوراً ومقاطع فيديو حول كل ما يتعلق بالقمة من أهداف ورؤى وطموحات مستقبلية، والتركيز على ما حققته القمة منذ انطلاقتها، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة للأفراد والشركات للاستفادة من القمة.

فرص حصرية

سيقوم سفراء «قمة المليار متابع» بالترويج للحدث وابتكاراته الرئيسة عبر منصاتهم الاجتماعية. كما سيحصلون على فرص حصرية للتواصل مع قادة الصناعة، والخبراء، والمتحدثين، وغيرهم من المشاركين البارزين.

• 17 مليون متابع لبراجاكتا كولي عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

• براجاكتا سفيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشباب في الهند وناشطة في قضايا الاستدامة.