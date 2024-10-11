دراسة.. الكافيين يقلل مخاطر الأمراض الالتهابية على الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة علمية حديثة عن اكتشاف مذهل حول فوائد الكافيين، وجد الباحثون أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي والكاكاو تؤدي دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية التي تصيبها.

كيف يعمل الكافيين؟

يعمل الكافيين على تنشيط خلايا معينة في الجسم تساعد على تجديد بطانة الأوعية الدموية وحمايتها من التلف. هذا يعني أن شرب القهوة بانتظام قد يساعد في تقوية الشرايين وحمايتها من التصلب والانسداد.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، تحقق الباحثون من خلال تجربة شارك فيها 31 مريضاً بالذئبة، ليس لديهم عوامل خطر القلب والأوعية الدموية التقليدية.

استخدم الباحثون استبياناً غذائياً لمدة 7 أيام، وبعد مرور أسبوع، أخذ الباحثون عينات دم من المرضى لقياس صحة الأوعية الدموية لديهم.

ووجد الباحثون أن المرضى من تناولوا الكافيين كانت صحتهم الوعائية أفضل، كما تم قياس ذلك من خلال الخلايا البطانية، والتي تشكل الطبقة الداخلية المهمة للأوعية الدموية.

وقالت فولفيا سيكاريلي الباحثة الرئيسية: "إن الدراسة الحالية هي محاولة لتزويد المرضى بمعلومات حول الدور المحتمل للنظام الغذائي في السيطرة على المرض. وسيكون من الضروري تأكيد النتائج من خلال دراسة طولية، تهدف إلى تقييم التأثير الحقيقي لاستهلاك القهوة على مسار المرض".

وتم اختيار العينة من مرضى الذئبة، لأن من يعانون من أمراض الروماتيزم الالتهابية، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، تكون لديهم المخاطر أعلى بكثير بالنسبة لصحة الأوعية الدموية.

ووفق هذه النتائج بإمكان المرضى الاعتماد على الكافيين، الذي يمارس تأثيراً مضاداً للالتهابات في تحسين صحة الشرايين.

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، ينصح

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الخبراء بالاعتدال في تناول الكافيين وتجنب الإفراط في شرب القهوة، خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية أخرى.