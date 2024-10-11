 احذر.. 4 علامات غير متوقعة لسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان المعدة هو مرض خطير يمكن أن يظهر بشكل خفي في البداية، مما يجعل اكتشافه المبكر أمراً صعباً، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة، والتي يجب الانتباه إليها ومراجعة الطبيب فور ظهورها.

فقدان الوزن غير المبرر

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول، قد يفقد الشخص المصاب بسرطان المعدة وزنه بشكل ملحوظ دون أي تغيير في نظامه الغذائي أو مستوى نشاطه.

يعود السبب إلى صعوبة هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن السريع.

صعوبة البلع

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، قد يشعر المصاب بصعوبة في بلع الطعام، وكأن هناك شيئاً عالقاً في الحلق.

ينتج هذا العرض عن نمو الورم في الجزء العلوي من المعدة، مما يضيق المريء ويصعب مرور الطعام.

الشعور بالشبع المبكر

قد يشعر المصاب بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام، حتى لو كان جائعاً.

يعود السبب إلى وجود ورم في المعدة يضغط عليها ويقلل من قدرتها على التمدد

تغيرات في البراز

قد يلاحظ المصاب تغييرات في لون أو شكل البراز، مثل وجود دم في البراز أو اسوداده.

قد ينزف الورم داخل المعدة، مما يؤدي إلى ظهور الدم في البراز.

الوقاية من سرطان المعدة

تجنب الأطعمة المملحة والمخللة والمدخنة، وزيادة تناول الفواكه والخضروات.

إجراء الفحوصات الطبية بانتظام، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر.

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