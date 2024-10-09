جرس إنذار.. هل تعاني من هذه الأعراض؟ قد تكون دورتك الدموية في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تشعر بالتعب المستمر أو الدوخة؟ هل تعاني من برودة في الأطراف أو تشنجات عضلية؟ قد تكون هذه الأعراض دليلاً على وجود مشكلة في الدورة الدموية. ضعف الدورة الدموية هو حالة طبية تحدث عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الدم والأكسجين، مما يؤثر على وظائف الأعضاء والأنسجة.

وتقول الدكتورة فيناداري وانغ من كلية بايلور للطب في هيوستن: "قد يكون الألم والوخز والتشنجات في الساقين والقدمين بمثابة تحذير". ولا يجب ترك مشاكل الدورة الدموية أو تجاهلها، فقد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في القلب والدماغ.

ووفق "هيلث داي"، ولتفادي هذه المشاكل تجب مراقبة بعض العلامات التحذيرية والتي تشمل الألم الحارق في مقدمة القدم، أو أصابع القدم، عند الخمولً، أو الألم في ربلة الساق، أو الفخذين، أو الأرداف بعد المشي، والذي يخف بعد راحة. وتغير لون الجلد، والتئام الجروح ببطء.

ولضعف الدورة الدموية أسباب منها ما يلي:

تراكم الدهون.

تراكم الكوليسترول في جدران الأوعية الدموية.

تصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم

والالتهابات والجلطات الدموية تعيق تدفق الدم أيضاً.

العوامل الوراثية.

وتؤكد وانغ على أن "أفضل طريقة لعلاج ضعف الدورة الدموية هي منعه في المقام الأول بتقليل عوامل الخطر مثل التدخين، مع الحفاظ على الكثير من النشاط البدني، وتتضمن تغييرات نمط الحياة التي قد تساعد في منع مشاكل الدورة الدموية مثل فقدان الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول أدوية للكوليسترول.