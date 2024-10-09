شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: لجنة وزارة الرياضة لم ترصد أى مخالفات باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن اللجنة التى تواجدت من قبل وزارة الشباب والرياضة لم ترصد أى مخالفات داخل الجبلاية خلال الفترة الماضية.

وأوضح إيهاب الكومى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع برنامج الهدف الذى يقدمه محمد الليثى، قائلا: "هناك ودائع حاليا باسم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالبنوك المصرية تصل إلى 101 مليون جنيه و1.5 مليون دولار أمريكى، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ الجبلاية".

ونفى إيهاب الكومى أن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام لم يقدم استقالته، وهو يعمل حاليا برفقة الثنائى إبراهيم نور الدين ومحمد القاضي، وجميع الأنباء عن هذا الأمر غير صحيحة بالمرة.

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات جديدة بشأن التحقيقات الخاصة بصحة وسلامة الإجراءات التي اتخذها مجلس اتحاد الكرة المصري في ملف إحدى الشركات التي تقدمت بشكوى ضد الجبلاية في أزمة مباراة ودية عام 2022.

وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية حضرت للتحقق من سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم في غلق ملف الشركة المنظمة لمواجهة مصر وبلجيكا الودية "عام 2022"، والتأكد من عدم تهديد المنتخب المصري في المشاركة بكأس العالم 2026 وغلق الملف نهائيا بالفيفا في إطار اللوائح والقوانين.

وأضاف المصدر أن الأزمة انتهت تماما، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، وأن ذلك الملف تم إغلاقه بشكل نهائي.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة استبعاد منتخب مصر الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وذلك فيما يتعلق بأزمة سابقة مع إحدي الشركات خاصة بلقاء ودي سابق.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أن ما تم تداوله مؤخرا حول وجود أزمة تتعلق بالمواجهة الودية التي خاضها المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي عام 2022 غير صحيح، مشددا أن القضية تم إغلاقها، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب المصري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تم إغلاق الملف المتعلق بهذه المباراة بين الاتحاد والشركة المنظمة في إطار اللوائح والقوانين نهائيا.