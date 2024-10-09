شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 8-10-2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، أون سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال، و حسين لبيب: أحب أكرر الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر وربنا كرمنا بـ 3 بطولات قارية، واتحاد الكرة : أزمة ودية منتخب مصر وبلجيكا انتهت تماما.

أون سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال

ينتظر النادي الاهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة على الصعيد المحلي والقاري والعالمي بعد انتهاء مباريات الاجندة الدولية

حسين لبيب: أحب أكرر الزمالك أكبر قلعة رياضية فى مصر وربنا كرمنا بـ 3 بطولات قارية

أعرب حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن سعادته بافتتاح المركز الإعلامى الجديد بالقلعة البيضاء، موضحًا إنه بالأمس افتتح صرحًا طبيًا كبيرًا داخل النادى.

الزمالك يطلب تأخير مباراته مع بيراميدز في السوبر المصري رسميا

تقدم مسئولو نادي الزمالك بطلب رسمي لاتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بيراميدز لتقام مساء يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي المسابقة

كاف يغرم الأهلى 30 ألف دولار بسبب "الليزر" ومخالفات تسويقية

قرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" تغريم النادى الاهلى 30 الف دولار بسبب السلوك غير الرياضي من قبل جماهيره امام مازيمبي في إياب في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال

اتحاد الكرة : أزمة ودية منتخب مصر وبلجيكا انتهت تماما

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية حضرت للتحقق من سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم في غلق ملف الشركة المنظمة لمواجهة مصر وبلجيكا الودية "عام 2022"

احتفالية كبيرة غدا لتكريم أبطال العالم للكراسي المتحركة لليد ومنتخبي الشباب والناشئين أبطال أفريقيا

يقيم غدا اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الامين احتفالية مجمعة لابطال العالم منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ، ومنتخبي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ المتوجان ببطولة أفريقيا للشباب والناشئين .

محمود صابر يخوض مرانه الأول مع منتخب مصر مساء اليوم

يخوض محمود صابر المنضم لمعسكر منتخب مصر، مرانه الأول اليوم الثلاثاء، بعد انضمامه للمعسكر لتعويض نبيل عماد دونجا المصاب، استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب المقرر اقامتها العام المقبل 2025.

بيراميدز يواجه أنطاليا التركي وديا الأربعاء استعدادا للسوبر المصري

يخوض فريق نادي بيراميدز أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بتركيا غدا الأربعاء، وفقا لخطة الإعداد التي وضعها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني

دورة جديدة.. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية

انطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028 حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات