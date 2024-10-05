ما الفرق بين الحسد والعين- احذر هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تسيطر مشاعر الحسد والعين على الكثيرين، وتترك آثارا سلبية على حياتهم، وكثيرا ما يتم الخلط بين هذين المصطلحين، رغم وجود فروق جوهرية بينهما.

ما الفرق بين الحسد والعين؟

الحسد

هو شعور داخلي سلبي يتولد من الغيرة والحقد على نعمة الآخرين، ورغبة في زوالها.

العين

هي طاقة سلبية غير مقصودة تنبعث من شخص معجب بشيء ما، ما يتسبب في ضرر لصاحب هذا الشيء.

أكدت خبيرة الأبراج إيمان خير، خبيرة الطاقة والتاروت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على هذا التمييز، مشيرة إلى أن الحسد هو شعور داخلي ينبع من النفس، بينما العين هي طاقة سلبية تنبعث من المخ.

علامات تدل على وجود حسد في منزلك

هناك العديد من العلامات الأخرى التي تشير إلى وجود حسد في منزلك، منها:

تكرر المشكلات الصحية، مثل الشعور بالتعب المستمر، الصداع المتكرر، أو ظهور أعراض مرضية غامضة.

عدم القدرة على تحقيق الأهداف، أو مواجهة العقبات بشكل مستمر.

الخلافات الأسرية المستمرة.

الشعور بالضيق والقلق المستمر في المنزل.

ظهور النمل في مناطق بالمنزل يشير إلى حسد من أشخاص مقربين.

كثرة أعطال الأجهزة الكهربائية في منزلك.

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