20 صور لـ أغلى 5 مباني في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العقارات ليست مجرد مكان للعيش، بل هي استثمار كبير، وهناك بعض المباني التي تصبح رمزا للقوة والثروة.

إليكم أغلى 5 مباني في العالم، وفقا لما ورد في موقع "lifestyleasia".

المسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية

المسجد الحرام، قلب مكة المكرمة وأقدس مكان على وجه الأرض بالنسبة للمسلمين، تحفة معمارية إسلامية فريدة من نوعها، وشهد توسعات متعددة على مر العصور.

في عام 2015، تم العمل على زيادة مساحته لاستيعاب أعداد الحجاج والمعتمرين المتزايدة، والتي وصلت إلى حوالي مليوني مصلٍ، وشملت التوسعات زيادة الساحات والمرافق الخدمية، وتحديث أنظمة التكييف والإضاءة، وذلك بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة للمصلين.

تُعتبر تكلفة توسعات المسجد الحرام من أكبر المشاريع الإنشائية في العالم ، وبالرغم من عدم وجود رقم رسمي نهائي، إلا أن التقديرات تشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، وتشمل هذه التكلفة تكاليف البناء، وتعويضات أصحاب الأراضي، وتكاليف التشغيل والصيانة.

منتجع مارينا باي ساندز، سنغافورة

يقع منتجع مارينا باي ساندز في سنغافورة، واُفتتح عام 2010 وأصبح أحد أكثر المعالم شهرة في العالم.

يتكون من 3 أبراج فندقية متصلة بواسطة ممر عالي المستوى يعرف باسم "Sands SkyPark"، وتبلغ تكلفة إنشاؤه 5.7 مليار دولار أمريكي.

وتم الإعلان عن خطة توسع بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وتشمل 1000 جناح فاخر إلى المنتجع المتكامل وإنشاء ساحة ترفيهية بسعة 15000 مقعد.

سيتم إنفاق مليار دولار أخرى على تجديد عقارات الفندق، من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في عام 2026.

فندق ذا كوزموبوليتان، الولايات المتحدة

افتتح فندق كوزموبوليتان أبوابه في عام 2010، بعد سنوات من التخطيط والبناء بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، هذا المبلغ الضخم استُثمر في بناء فندق يضم 3000 غرفة، ومجموعة متنوعة من المطاعم، ونادي، وحمام سباحة يطل على الشارع الرئيسي.

لم تمر سنوات طويلة حتى شهد الفندق تحولا في ملكيته، ففي عام 2014، استحوذت شركة بلاكستون العملاقة على العقار، ليس مقابل 4 مليارات دولار، وقامت باستثمارات كبيرة لتطويره، مثل إعادة تصميم غرف الضيوف، وإضافة شقق بنتهاوس فاخرة، وغيرها من التحسينات التي رفعت من قيمة العقار.

في عام 2021، شهد الفندق صفقتين ضخمتين، الأولى كانت بيع العقار نفسه إلى مجموعة تضم شركات استثمارية بارزة، بقيمة 4 مليارات دولار، وهي نفس القيمة التي تم إنفاقها لبناء الفندق في البداية.

أما الصفقة الثانية فكانت مع شركة MGM Resorts التي تولت إدارة عمليات الفندق، بقيمة 1.6 مليار دولار.

بجمع قيمتي الصفتين، تبلغ قيمة فندق كوزموبوليتان تجاوزت 5.6 مليار دولار، هذا الرقم الضخم يجعل الفندق واحداً من أغلى الفنادق في العالم.

أبل بارك، الولايات المتحدة

يقع مقر آبل بارك في مدينة كوبرتينو، كاليفورنيا، ويتكون من مجموعة من المباني المترابطة، وتبلغ تكلفة إنشاءه 5 مليارات دولار أمريكي.

المبنى الرئيسي على شكل سفينة فضاء، والذي يبلغ محيطه 1.6 كيلومتر، هو أكبر مبنى في العالم جيد التهوية.

بالإضافة إلى المبنى الرئيسي، يضم آبل بارك العديد من المرافق الأخرى التي تلبي احتياجات موظفي الشركة وزوارها، مثل مسرح ستيف جوبز الذي يضم 1000 شخص، ويستخدم لاستضافة الفعاليات الهامة مثل المؤتمرات وعروض المنتجات الجديدة.

مبنى المكاتب، وهو مبنى مكون من أربعة طوابق يضم مكاتب العمل، بالإضافة إلى كافتيريا ومركز للياقة البدنية واستوديو ويوجا.

قصر وين، الصين

بعد 6 سنوات من البناء وبتكلفة بلغت 4.2 مليار دولار، افتتح قصر وين أبوابه في عام 2016، ليصبح واحدا من أغلى الفنادق في العالم.

يضم هذا الصرح الفخم 1706 غرفة وجناح، ويقدم لضيوفه تجربة لا مثيل لها من الرفاهية، فضلا عن، مجموعة من المطاعم الفاخرة، ومركزا صحيا متكاملا، ومنطقة تسوق.