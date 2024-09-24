قبل حفل زفافهما.. 50 صورة ومعلومات عن البلوجرز حسام أنتيكا ويارا البهنساوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أثار البلوجر حسام أنتيكا وزوجته يارا البهنساوي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشفا عن تفاصيل حفل زفافهما المنتظر، حيث نشروا على حسباتهما الشخصية سلسلة من الفيديوهات التي توثق الاستعدادات لحفل الزفاف.

في السطور التالية، إليكم أبرز معلومات لا تعرفونها عن حسام أنتيكا وزوجته يارا البهنساوي، وفقا لصحفاتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

حسام أنتيكا.

من مواليد عام 1998.

يبلغ من العمر 26 عاما.

يعمل مصور وصانعي محتوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

اشتهر على السوشيال ميديا من خلال صورة التقطها "سيلفي" مع جمل، وانتشرت بعنوان "الجمل الضاحك".

أصبح من أشهر المصورين في الفترة الحالية.

في عام 2019 أعلن "أنتيكا" زواجه من صديقته سلمى سنجوب بعد فترة طويلة من صداقتهما، لكن انفصلا الثنائي بعد فترة قصيرة من زواجهما.

احتفل بعد قرانه من البلوجر يارا البهنساوي في 6 سبتمبر عام 2024 وسط مجموعة من مشاهير مواقع التواصل.

يتابعه على موقع "إنستجرام" 3 مليون متابع.

من هي البلوجر يارا البهنساوي؟

يارا بلوجر مصرية.

ولدت عام 2001.

تبلغ من العمر 23 عاما.

من أشهر البلوجر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صانعة محتوى حول الموضة والأزياء

اشتهرت "يارا" بقصات شعرها الغريبة.

أوضحت يارا أنها كانت تربطها بحسام أنتيكا في البداية علاقة صداقة قوية قبل خطوبتهما.

أعلنت خطبتها من المصور حسام أنتيكا في 13 يناير العام الماضي على "فلوكة" في نهر النيل.

احتفلت "يارا" بحنتها في منزلها وسط عائلتها وأصدقائها في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

تهتم بمشاركة تفاصيل حياتها مع متابعيها على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يتابعها على موقع "إنستجرام" 1.2 مليون متابع.

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