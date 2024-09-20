الملح والفلفل الأسود.. ما تأثيرهم على صحة الكلي والكبد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الملح والفلفل الأسود من التوابل الأساسية في معظم المطابخ حول العالم، لكن هل تساءلت يومًا عن تأثيرهما على صحة الكلى والكبد عند تناولهما يوميًا؟

الضغط على الكلى

سعيد شلبي يقول إن الملح الزائد في الجسم يحفز الكلى للعمل بشكل أكبر للتخلص من الصوديوم الزائد، مما يزيد الضغط عليها ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

ارتفاع ضغط الدم

وأضاف استشاري الكبد لمصراوي، يرتبط تناول الملح بارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والكلى.

تكوين الحصوات

قد يساهم الملح في تكوين حصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بها.

الفلفل الأسود فوائد عديدة ولكن بحذر

مضادات الأكسدة

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وهي مادة مضادة للأكسدة لها العديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل الالتهابات وتحسين عملية الهضم.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية

يساعد البيبيرين على زيادة امتصاص بعض العناصر الغذائية في الجسم.

الحذر للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية

قد يسبب الفلفل الأسود تهيجًا في المعدة والأمعاء لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من قرحة أو التهاب.

تناول كميات معتدلة من الملح والفلفل الأسود لا يضر بصحة الكلى والكبد للأشخاص الأصحاء، ولكن، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد، أو ارتفاع ضغط الدم، أو حصوات الكلى، الحد من تناول الملح قدر الإمكان واستشارة الطبيب قبل إضافة الفلفل الأسود إلى نظامهم الغذائي.

نصائح طبية مهمة

الحد من الملح

التنوع في التوابل

الاستشارة الطبية

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