شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يكشف عن روبوت "أوبتيموس" الجديد للاستخدام الشخصي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف ملياردير التكنولوجيا ‏إيلون ماسك، قبل ساعات في مؤتمر، عن روبوتات (أوبتيموس) للاستخدام الشخصي، الذي سيكون مثل الخادم المنزلي أو حتى المربي الذي يعتني بالأطفال. مهام الروبوت وتتعدد مهام الروبوت الجديد لتشمل الكنس والتنظيف، كما أنه يساعد في الطبخ ويعتني بالصغار ويقدم المشروبات والطعام ويشذب العشب ويسقي النباتات ويحمل الأكياس عنك.

سيترواح سعره بين 20,000 إلى 30,000 دولار، أي ما يعادل (75,000 إلى 112,000 ريال)

