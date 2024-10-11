شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخصص أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال لقاء اليوم في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتقديم مساعدات أسلحة إضافية لكييف بقيمة 1.4 مليار يورو.

كان وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل نحو شهرين على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار). مساعدات أوروبا العسكرية لأوكرانيا وأعلن آنذاك، أن هذه الحزمة تمول لأول مرة من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى دول الاتحاد. وأكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وصول الأموال إلى أوكرانيا بسرعة، و"تجنب أي عرقلة".

