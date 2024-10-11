قناة مجانية تنقل مباراة مصر وموريتانيا اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يمكن مشاهدة مباراة مصر وموريتانيا، عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، التي يمكن ضبطها من خلال توصيل «الإريال الخارجي» للتلفزيونات العادية، أو شاشات «إل سي دي».

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر و موريتانيا في السابعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، بإستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وتذاع مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، و أون تايم سبورت الأرضية.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز ألفراعنة فى المباراة الأولى على كاب فيردى بثلاثية نظيفة، ثم فاز فى الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة فى المجموعة أمام موريتانيا الذى يحتل المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط.