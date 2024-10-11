هؤلاء النجوم حضروا حفل TIME100 Next Gala.. تعرفوا إليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - أقيم بالأمس حفل TIME100 Next Gala في نيويورك والذي حرص على حضوره عدد كبير من النجمات، وقدمت المرشحة لـ جائزة غرامي سابرينا كاربنتر عرضًا خاصًا خلال الحفل، بالإضافة إلى خطابات ألقاها عدد من المكرمين ومن ضمنهم جايلين براون، نيكولا كوغلان، آنا ساواي، فيكتوريا مون أوخت، كات جراهام وعدد كبير من النجمات.

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حضور عدد كبير من نجمات العالم والمشاهير

وتُقام هذه الفعالية سنوياً ويتم من خلالها تكريم القادة الذين يجب متابعتهم في مجالات الصحة والمناخ والأعمال والرياضة والترفيه والعديد من المجالات الأخرى.

وحرص على حضور حفل TIME100 Next Gala عدد كبير من النجوم والمشاهير والذين تألقوا على السجادة الحمراء للحفل، فيما شارك عدد من النجمات بإطلالاتهن المميزة ومن أبرزهن نيكولا كوجلان، سابرينا كاربنتر، أنا ساواي، آنا وولف، لوفي، أشلي بارك، رينيه راب وعدد كبير من النجمات حول العالم.

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يُذكر أن في سبتمبر الماضي تم الإعلان عن فوز الفنانة آنا ساواي بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في مسلسل "Shōgun"، وتم الإعلان عن حصولها على الجائزة خلال حفل توزيع جوائز إيمي الـ 76.

وكان قد تصدر مسلسل Shōgun خلال حفل توزيع جوائز إيمي الـ 76 بحصوله على 5 جوائز عن فئة الدراما منها 4 تعد من أهم جوائز الحفل وهي جائزة أفضل مسلسل درامي، جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي للنجم هيرويوكي سانادا وجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي للنجمة آنا ساواي، إضافة إلى جائزة أفضل إخراج متميز لمسلسل درامي التي حصل عليها المخرج فريدريك إي.أو. توي.

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