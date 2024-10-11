هكذا عايد محمد سامي زوجته مي عمر بيوم ميلادها!

محمد سامي يعايد زوجته مي عمر بيوم ميلادها

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محمد سامي يشارك في رمضان 2025 بمسلسلين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - احتفل المخرجبيوم ميلاد زوجته الفنانة، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك المخرجمن خلال حسابه على "إنستغرام"، صورة لزوجتهوعلق عليها قائلًا : "كل سنة وأنتي طيبة يا أش أش"، لترد عليه "شكرًا يا حبيبي" مصحوبة برمز قلب.لتنهال عليه التعليقات متمنيًا لزوجتهالصحة والسعادة والنجاح.يواصل المخرج، تصوير مسلسل "إش إش" بطولة زوجته الفنانة، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث يقارب على الانتهاء منه بشكلٍ كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ ليكون أول المشروعات الفنية الجاهزة للعرض في الموسم الدرامي الأضخم.مسلسل "إش إش" بطولة:، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراجوتجسِّدخلال أحداثه شخصية فتاة تُدعى إش إش، تعمل فنانة استعراضية شعبية.مسلسل "إش إش" يُعَدُّ استكمالاً للتعاون الفني الذي يجمع بينوزوجها المخرج، الذي أسفر عن 8 أعمال ما بين الدراما والسينما قبل المسلسل المرتقب، حيث جاءت الأعمال كالتالي: "حكاية حياة"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "لؤلؤ" الذي سجل أولى بطولات مي عمر المطلقة، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو" وفي السينما كان هناك تعاون وحيد خلال فيلم "تصبح على خير".وكذلك يشارك أيضًا سامي بمسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد وإلهام شاهين ومن إنتاج صادق الصباح.وأكد المخرجفي أحد اللقاءات التلفزيونية أن مسلسلي "إش إش، وسيد الناس"، سيكونا أفضل مسلسلاته خلال مسيرته الفنية، والتي من المقرر أن تشارك في المارثون الرمضاني المقبل 2025، حيث قال : "مسلسل إش إش وسيد الناس هيكونوا أفضل المسلسلات في مسيرتي المهنية، أنا مركز وحاببهم جدًا، بشتغل في العملين مع فريق عمل مميز جدًا ومبدعين ومحترفين، والمسلسلين هيكونوا من أكبر نجاحاتي.يمكنكم متابعة إجازة رومانسية جمعت مي عمر ومحمد سامي.. لقطات من رحلتهما في أوروبا والساحل الشمالي

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