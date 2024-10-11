شاهد مريم الخشت تشارك فيديو جديد من تجهيزاتها قبل حفل زفافها

مريم الخشت تخطف الأنظار يوم زفافها

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أحدث أعمال مريم الخشت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - شاركت الفنانة الشابةفيديو جديد من تجهيزاتها يوم زفافها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشرت الفنانةفيديو جديد من التجهيزات النهائية لها قبل زفافها، والذي أُقيم أمس الخميس الموافق 10 أكتوبر على شاب من خارج الوسط الفني يدعى أحمد اباظة، وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين وبعض الحضور من الوسط الفني.وقد تألقت مريم بفستان بقصة الـ A Line مطرز بالكامل، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها، وأكملت اللوك بتسريحة الكعكة الأنيقة مع طرحة زفاف من التول طويلة .وقد شاركها فرحتها بحفل زفافها عدد من أصدقائها بالوسط الفني أبرزهم جميلة عوض، أسماء جلال، يسرا اللوزي، تامر هشام، والمخرج ماندو العدل وآخرون.يذكر أن احتفلتبخطوبتها مساء الجمعة 24 يونيو من العام 2023، في حفل بسيط اقتصر على حضور عدد من النجوم الشباب والأصدقاء المقربين، ونشرت عدة صور خاصة من حفل الخطوبة عبر ستوري حسابها على موقع "إنستغرام".وانتهتمؤخرًا من تصوير دورها في فيلم "بنات الباشا"، والعمل يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم وهم زينة، وصابرين، وناهد السباعي، وتارا عبود، مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وبسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.وتدور أحداث الفيلم داخل صالون تجميل نسائي، ومن خلاله تنكشف العديد من قصص النساء عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.يمكنكم متابعة بحضور السقا ونجوم الفن.. علاء مرسي يحتفل بزفاف ابنته والعروس تخطف الأنظار بجمالها

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