الامارات | رجل يقــتل زوجته داخل سيارة أجرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أكتوبر 2024

شهدت محافظة الإسكندرية في مصر جـريمة قتــل لرجل لزوجته خلال تواجدهما داخل سيارة أجرة برفقة طفلتهما التي لم يبلغ عمرها عام ونصف العام.

وكان الرجل وزوجته على خلاف فيما بينهما، وكانا في زيارة لأسرة المتهم في كفر الدوار،وخلال عودتهما ، أقدم الزوج على طعـن زوجته بسـلاح أبيض.

وسدد لها الزوج 4 طعنات إحدها في الرقبة، وتم إبلاغ الشرطة وتم من المعاينة أن المجني عليها فتاة تبلغ من العمر 28 عاما، وأن الزوج يعمل مهندسا، وكان هناك خلافات متكررة بينهما.

وألقت الشرطة القبض على المتهم ، وبحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القـتل العمد مع سبق الإصرار.