الامارات | أول زيارة علنية للأميرة كيت بعد إنهائها العلاج الكيميائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أكتوبر 2024

زار الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الخميس موقعا في بريطانيا شهد في يوليو هجوما اندلعت على إثره أعمال شغب، في أول ظهور علني للزوجين منذ أن أنهت أميرة ويلز علاجها الكيميائي.

وقال قصر كنسينغتون في بيان إن كيت ووليام زارا مدينة ساوثبورت الواقعة شمال غرب البلاد حيث قُتلت ثلاث فتيات طعنا بسكين في يوليو على يد مراهق.

وأضاف البيان أن الأميرين زارا المدينة "لإظهار دعمهما للسكان".

وأثار الهجوم أعمال شغب استهدفت المهاجرين من قبل اليمين المتطرف في إنجلترا وإيرلندا الشمالية بعد أن انتشر نبأ كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المشتبه به مهاجر.

والتقى الأمير وليام وزوجته بعيدا عن عدسات الكاميرات بعائلات الضحايا الثلاث فضلا عن معلمة الرقص التي كانت حاضرة أثناء الهجوم الذي أصيب خلاله أيضا ثمانية أطفال وشخصان بالغان.