الامارات | سرقة تمثال الفارس «فرانكي ديتوري» من متحف بريطاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أكتوبر 2024

تمكن لصان من سرقة تمثال «فرانكي ديتوري» من متحف «هاينس للفنون الجميلة» في لندن مساء الخميس الماضي.

ويعد تمثال «فرانكي ديتوري» للفنان البريطاني تريسترام لويس، منحوتة برونزية لا يوجد منها سوى 5 نسخ حول العالم، تم تنفيذه تكريماً لاعتزال الفارس الشهير فرانكي ديتوري.

وإلى الآن، لم يتم القبض على اللصين، بالرغم من تداول مقطع فيديو لأحد اللصوص وهو يتسلل من نافذة صغيرة إلى داخل المتحف، ليسرق القطعة الفنية، ويمد يده بها لشريكه الموجود في الخارج، قبل أن يهرب كلاهما، بالتمثال الذي لا تتجاوز قيمته 18 ألف جنيه إسترليني.

وناشدت إدارة المعرض من يتعرف إلى اللصين أو يمتلك المعلومات عن مصير التمثال، التواصل معها.

وفي تصريح لصحيفة «تليجراف» البريطانية، قال توني هاينس مالك المعرض، إنه يتوقع اختيار اللصين لذلك التمثال لسببين، أولهما وضعه كقطعة فنية داخل منزل أحد الأشخاص، والثاني هو إذابته وبيعه كقطعة خردة وهو الأمر المتعارف عليه منذ سنوات.