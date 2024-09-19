""استخبي وأوعي تمضي على ورقة".. توقعات صادمة من خبيرة لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حذرت خبيرة الأبراج الشهيرة "سابي عبدالله" مواليد برج القوس من فترة تشهد بعض التقلبات والتحديات، داعية إياهم إلى توخي الحذر واتخاذ القرارات بمسؤولية خلال الفترة المقبلة.

لماذا القوس في دائرة التحذير؟

أوضحت "سابي" خلال استضافتها ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن بالرغم من طبيعتهم المرحة والمغامرة وحبهم للتحديات، إلا أن مواليد برج القوس قد يواجهون بعض الصعوبات في هذه الفترة، وذلك بسبب طبيعتهم المتقلبة أحيانا، كما أن يميلون إلى التسرع في اتخاذ القرارات، ما يعرضهم لمشكلات غير متوقعة.

نصائح ذهبية لمواليد القوس

على مواليد برج القوس أن يتحلوا بالصبر والهدوء في التعامل مع المواقف الصعبة، وتجنب الانفعال والاندفاع.

قبل اتخاذ أي قرار، ينصح بالتفكير في عواقبه، واستشارة الأشخاص الموثوق بهم.

يجب على مواليد القوس تجنب الدخول في أي صدامات أو مشاجرات، والتركيز على بناء العلاقات الإيجابية.

الابتعاد عن الطاقة السلبية والأشخاص السلبيين والأفكار المتشائمة، والتركيز على الجانب المشرق من الحياة.

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