انتخابات رئاسة تيك توك تثير الجدل.. 50 صورة تكشف المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

في تطور غير متوقع، أثارت "انتخابات رئاسة تيك توك" جدلًا واسعًا على تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما بدأت كمبادرة عفوية من مجموعة من مستخدمي التطبيق، وسرعان ما اكتسبت زخمًا وأصبحت حديث الساعة، بين المستخدمين، فما هي تفاصيل هذه الانتخابات، وكيف أصبحت محور نقاش واسع؟

كيف بدأت القصة؟

بدأت القصة عندما نشر أحد المستخدمين الشباب على تيك توك فيديو يدعو فيه لإنشاء "انتخابات لرئاسية التطبيق"، مشيرًا إلى أن المنصة أصبحت بمثابة "دولة" تجمع ملايين المستخدمين من جميع أنحاء العالم، وسرعان ما تفاعل العديد من المستخدمين مع الفكرة، وتحولت إلى "ترند"، وبدأ الجميع بتقديم ترشيحاتهم وطلب دعم متابعيهم للفوز بلقب "رئيس تيك توك".

كيف تُجرى الانتخابات؟

لم تكن هناك قواعد محددة لهذه الانتخابات في البداية، لكن اتفق رواد "المجتمع" الافتراضي على بعض الشروط والإجراءات، ومنها أن يعتمد التصويت على عدد "الإعجابات" و"المشاركات" التي يتلقاها كل مرشح، وتم إنشاء هاشتاج خاص لهذه الانتخابات (#tiktok president 2024) لجمع الأصوات وتعزيز التفاعل.

ولم يتوقف الأمر عند التصويت فقط، بل أطلق المرشحون "حملات" مبتكرة استخدموا فيها أدوات التطبيق، مثل الفيديوهات القصيرة والمؤثرات الموسيقية والرقصات، لجذب الانتباه وكسب دعم المتابعين.

أبرز المرشحين في انتخابات رئاسة تيك توك

ومن بين أبرز المشرحين في انتخابات رئاسة تيك توك، السويسي، وحمو إيهاب، ومليكة شيحة، وبدرية طلبة، وعمر شاور، والحسن عادل، والقيصر، وسماسيمو، ونانسي ياسر، وعادل فايز، ويوسف جو، ومنة إيهاب، وسوزي الأردنية، ومالكاوي، ومحمد لطفي، ومجدي الكوماندو، والحاج تايسون، وإسلام فوزي، وآخرون.

ما الذي أثار الجدل؟

تسببت هذه "الانتخابات" في انقسام واسع بين مستخدمي "تيك توك"، فبينما يرى البعض أنها مجرد فكرة طريفة وممتعة، يرون فيها فرصة للتعبير عن حرية الإبداع والمشاركة المجتمعية، يعتقد آخرون أن هذا التوجه يسهم في تعزيز "ثقافة الشهرة السطحية" ويستغل الحاجة للموافقة الاجتماعية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الشباب والمراهقين، حسبما أكدت الدكتورة نيفين مصطفى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.

رد فعل إدارة تيك توك

حتى الآن، لم تصدر إدارة "تيك توك" تعليقًا رسميًا حول هذه "الانتخابات"، لكن مصادر داخل الشركة أشارت لموقع "الخليج 365" إلى أنّ الإدارة تتابع بفضول هذا التوجه الفريد، الذي يجسد أحد أكثر الأوجه تميزًا للتطبيق، وهو القدرة على خلق تفاعلات غير متوقعة وجمع الناس حول أفكار جديدة طالما لم يخالف معايير المجتمع وضوابط الطبيق.