محامي إمام عاشور للمحكمة: فرد الأمن ظهر في 36 لقاء وحرر محضر استباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنح الشيخ زايد، إلى مرافعة محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ودفاع اللاعب أمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري شهير.

وقال المحامي في مرافعته إن واقعة التعدي لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، مشيرا إلى أن المجني عليه أصيب بكدمة في القدم بعد حالة من الهرج وأثناء رجوعه تعرقل وسقط مغشيا عليه دون أن يلمسه أمام عاشور.

وتابع عثمان أن فرد الأمن ظهر في 36 مداخلة ولقاء إعلامي بعد حدوث واقعة المول، موضحا أنه حضر بصفته محامي لقسم الشرطة بعد تحريض من إدارة المول وحرر محضر استباقي، خوفًا من تحرير اللاعب محضر بواقعة التحرش بزوجته.

وطالب دفاع إمام عاشور ببراءة موكله من تهمة ضرب فرد الأمن، وقال إن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته إلى التحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.

وتابع عثمان، أمام المحكمة، أن إدارة المول التجاري، وشركة الأمن تعمدوا طمس واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي أمام عاشور للمضايقة " المعاكسة"، للحفاظ على سمعة المول وأنه غير قادر على تأمين رواده.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد، أحالت إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى محكمة الجنح؛ بتهمة ضرب فرد أمن بمول أركان بالشيخ زايد.

وقررت إخلاء سبيل إمام عاشور بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب التحقيق معه في اتهامه بالتعدي على فرد أمن في مول تجاري شهير بمدينة الشيخ زايد، بعد استدعائه واستجوابه من قبل محقق النيابة، وأنكر تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه، وأكد أنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته أفادت فيه بتعرضها للمضايقة من قبل المجني عليه، وتحفظت النيابة على الكاميرات التي رصدت تفاصيل الواقعة، وأصدرت قرارها السابق.