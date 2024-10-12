تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف المطرية" لـ15 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة مستأنف القاهرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم لاشتراكه مع آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية"، لجلسة 15 أكتوبر.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الاشتراك مع آخرين في الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.