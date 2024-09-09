علامات في أطرافك تنذرك بارتفاع السكر.. اذهب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عادةً ما يبعث الجسم إشارات تنبهنا إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومن بين العديد من الأعراض التي تظهر على المصابين بارتفاع السكر في الدم، هناك بعض العلامات المميزة التي تطفو بشكل خاص على الأطراف.

وبحسب ما ذكره موقعي Healthline وeMedicine، إليك العلامات التحذيرية التي تظهر على الأطراف وتكشف ارتفاع مستويات السكر:

تنميل الأطراف

عادةً ما يحدث تنميل في القدمين واليدين، تحديدًا في الأصابع، نتيجة الإصابة بتلف الأعصاب الذي يسببه ارتفاع مستويات السكر الحاد في الدم لفترات طويلة.

الشعور بالألم

يشعر بعض الأشخاص بألم شديد في الأطراف، خصوصًا ليلاً، وقد يصاحبه تشنجات في العضلات، مما ينذر بارتفاع مستويات السكر في الدم.

الشعور بالضعف

ضعف العضلات وعدم القدرة على الحركة والقيام بالمهام اليومية من العلامات التي تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم.

عدم التئام الجروح

عندما يعاني الشخص من صعوبة في التئام الجروح بالأطراف، ويستغرق وقتًا طويلاً للشفاء وسرعة إصابتها بالعدوى، تكون هذه علامة على ارتفاع مستويات السكر في الدم.

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