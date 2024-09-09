لا تتجاهلها.. 4 علامات خفية تشير إلى سرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان المعدة هو مرض خطير يمكن أن يظهر تدريجيًا دون أعراض واضحة في مراحله المبكرة، لذا من المهم أن تكون على دراية ببعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى وجود مشكلة صحية.

يقول سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك 4 علامات صامتة تشير إلى سرطان المعدة:

صعوبة في البلع

تشعر بضيق أو ألم عند بلع الطعام أو السوائل، وخاصة الأطعمة الصلبة، ويحدث هذا عندما يتكون ورم في الجزء العلوي من المعدة، ويضغط على المريء.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر، حتى مع زيادة الشهية، قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة مثل سرطان المعدة، ويحدث ذلك لأن الورم يمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

الشعور بالشبع المبكر

ربما تشعر بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام، حتى لو كنت جائعًا، ويحدث هذا عندما يضغط الورم على المعدة، ويقلل من قدرتها على التمدد.

تغيرات في البراز

قد تلاحظ تغييرات في لون أو قوام البراز، مثل ظهور دم في البراز أو سواد لونه، يكون هذا علامة على نزيف داخلي بسبب الورم.

أعراض أخرى قد تشير إلى سرطان المعدة

- ألم في البطن

- حرقة المعدة المستمرة

- الغثيان والقيء

- الشعور بالتعب والإرهاق

- فقدان الشهية

- فقر الدم

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