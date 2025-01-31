شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد أول معالج إعادة التأهيل.

– أخصائي مساعد علاج الجهاز التنفسي.

– ممرض/ الرعاية الحرجة.

– ممرض/ رعاية مرضى السرطان.

– ممرض/ رعاية القلب.

– ممرض/ المخاض والولادة.

– ممرض/ رعاية الطوارئ.

– محلل فني أول لتقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)