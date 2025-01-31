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وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، وجدة، والظهران، وتبوك، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس فريق قابلية التشغيل (الطائف).

– مدرب الشؤون الدينية والعربية (جدة).

– مدرب فني كهرباء/ الرادار (الظهران).

– مدرب أجهزة المحاكاة (الظهران).

– أخصائي أنظمة التبريد (تبوك).

– فني مكافحة تآكل الطائرات (تبوك).

– منسق التدريب (الرياض).

– مساعد تنفيذي (الرياض).

– مدرب قوارب (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 12 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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