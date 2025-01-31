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وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أكوا باور ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومصانعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف أكوا باور

وأبرزت شركة أكوا باور، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس الأجهزة والتحكم.

– رئيس قسم الكهرباء.

– أمين متجر.

– فني الأجهزة والتحكم.

– كيميائي أول.

– مدير التشغيل والصيانة.

– مهندس أول معدات التشغيل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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