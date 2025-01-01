شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة بـ وزارة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل التخصيص للقطاعات الأخرى.

– خبير أول الدراسات ودعم القرار.

– أخصائي صادر ووارد.

– خبير أول تطوير وابتكار.

– مستشار أعمال.

– محلل تفاوض دولي لتغير المناخ.

– أخصائي أول تفاوض دولي لتغير المناخ.

– خبير تفاوض دولي لتغير المناخ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)