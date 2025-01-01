شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ الشركة الوطنية للإسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية للإسكان “NHC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المشتريات، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الوطنية للإسكان

وأبرزت الشركة الوطنية للإسكان، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي المشتريات.

– أخصائي أول المشتريات.

– مدير المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 فبراير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)