شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشغل مطبعة.

– مراقب إطفاء/ مفتش الحرائق.

– محاسب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك سعود، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 30 جمادى الآخرة 1446هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 13 رجب 1446هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)