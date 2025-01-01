وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فنية قابلة/ الولادة.

– كاتب أول.

– فني أول التعقيم.

– أخصائي أول خدمات المرضى.

– مهندس تقنية المعلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 6 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)