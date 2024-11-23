وظائف خالية بشركة حلويات أبو اللبن لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة حلويات أبو اللبن عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق متوسط، للعمل فورًا بفروع الشركة، ونتابع الآن على الخليج 365 عرض تفاصيل ورابط التقديم على الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة حلويات أبو اللبن

مطلوب مهندس جودة.

مطلوب أفراد امن.

مطلوب بائع شرقي.

مطلوب ويتر.

مطلوب باريستا.

مطلوب عمال مخازن.

مطلوب فني غرف تبريد.

مطلوب ميكانيكي معدات.

الشروط والمزايا

يشترط خبرة سابقة في مجال العمل، والوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا وفوق متوسط ومتوسط، وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وان يكون من سكان القاهرة الكبرى، وتوفر الشركة رواتب مجزية حسب كل وظيفة وحسب الخبرة، ومواصلات، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية، كما توفر بدل طبيعة عمل وحوافز بيع وزيادات سنوية.

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كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة أعلاه، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف حلويات أبو اللبن“.