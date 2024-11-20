اليابان | نقص الأرز في اليابان.. هل تؤدي التخفيضات المستمرة في الإنتاج إلى أزمة حقيقية؟

في صيف عام 2024، شهدت اليابان نقصًا ملحوظًا في الأرز، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانقطاع في أحد المكونات الأساسية للمطبخ الياباني. وفقًا لخبير الزراعة ياماشيتا كازوهيتو، فإن هذا النقص ليس مجرد مصادفة، بل هو نتيجة لسياسة حكومية تهدف إلى الحفاظ على أسعار الأرز المرتفعة عبر تقليل المساحات المزروعة. في هذا المقال، سنتناول كيف أثرت هذه السياسة على إنتاج الأرز في اليابان، وما هي التحديات التي قد يواجهها المستهلكون والمزارعون على حد سواء.

اختفاء الأرز من الأسواق

في أغسطس/ آب 2024، اختفى الأرز من أرفف المتاجر اليابانية، وارتفعت الأسعار، لكن وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك لم تعترف بوجود نقص.

كان لصيف 2023 الحار بعض التأثير السلبي على حصاد الأرز في العام الماضي. يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة المستمرة عند ظهور سنابل الأرز إلى تشقق داخلي أو حبيبات طباشيرية مع تكوين نشا ضعيف. تتم إزالة هذا الأرز في مرحلة التوزيع، مما يؤدي إلى انخفاض العرض عند تلميعه. كانت هناك أيضًا اقتراحات بأن الطلب ارتفع بسبب زيادة الاستهلاك من قبل الزوار الدوليين، أو السعر المنخفض نسبيًا للأرز مقارنة بالخبز، أو التخزين بسبب المخاوف من زلزال حوض نانكاي.

ومع ذلك، لا تمثل هذه العوامل سوى نسبة صغيرة من إجمالي العرض والطلب على الأرز، حيث تصل إلى أقل من 5٪. القضية الأساسية هي أن حتى التغييرات الصغيرة في الإنتاج والاستهلاك لها تأثير كبير على سعر الأرز، والعرض والطلب عليه، بسبب الظروف المحددة لسوق الغذاء.

إن استهلاك الناس للغذاء محدود، لذا فحتى لو زاد الإنتاج، فهناك حاجة إلى خفض الأسعار لبيعه بالكامل في السوق. وهذه هي الظاهرة المعترف بها حيث يمكن أن تؤدي الحصادات الوفيرة إلى انخفاض دخول المزارعين. وعلى العكس من ذلك، تؤدي الحصادات الرديئة إلى ارتفاع الأسعار. وفي الوقت نفسه، حتى لو ارتفع الطلب، فمن غير الممكن زيادة الإنتاج الزراعي بسرعة. على سبيل المثال، إذا ارتفع الطلب في يونيو/حزيران، فسوف يستغرق الأمر حتى سبتمبر/أيلول التالي لرفع الإنتاج لجعله متوافقًا. ولهذا السبب يمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في الإنتاج والاستهلاك إلى تقلبات دراماتيكية في الأسعار.

السبب الحقيقي وراء نقص الأرز

من المفيد لكل من التعاونيات الزراعية اليابانية ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أن ينخفض معروض الأرز وترتفع الأسعار. ولأنهما حذرتان من أن يؤدي الفائض إلى انخفاض الأسعار، فإنهما تحاولان إبقاء العرض منخفضًا. هذا العام، أدى ارتفاع طفيف في الطلب وانخفاض العرض إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

ومع ذلك، هناك حقيقة واحدة لم تحظ بالاهتمام. كان مؤشر محصول الأرز في العام الماضي 101، وهو أعلى من متوسط السنة (المحدد عند 100). ومع ذلك، يعتمد هذا المؤشر على العائد لمنطقة ثابتة، لذلك إذا انخفضت المساحة المزروعة الإجمالية، حتى لو كان المؤشر عند 100، فإن كمية الأرز المنتجة ستكون أقل من العام السابق.

في عام 2018، تفاخر رئيس الوزراء شينزو آبي بأنه سيلغي سياسة تقليل مساحة زراعة الأرز، لكن هذا كان ”خبرًا كاذبًا“. لقد استمرت التعاونيات الزراعية اليابانية ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في الترويج لخفض المساحات المزروعة، استنادًا إلى فرضية مفادها أن الطلب على الأرز يتناقص بمقدار 100000 طن كل عام. انخفض إجمالي إنتاج الأرز في العام الماضي بمقدار 90000 طن عن 6.7 مليون طن في العام السابق. قبل الحديث عن آثار الصيف الحار في عام 2024، يجب أن نلاحظ أن العام شهد أيضًا هذا الانخفاض في العرض بسبب تقليص المساحة المزروعة.

يقال إن النقص الكبير في الأرز في عام 1993 كان بسبب انخفاض درجات الحرارة في الصيف، لكن تقليص المساحة المزروعة كان السبب الأساسي في ذلك الوقت أيضًا. كانت هناك إمكانية لإنتاج 14 مليون طن، لكن هذا انخفض إلى 10 ملايين - ثم أدى الحصاد الضعيف إلى إنتاج 7.8 مليون طن بالفعل. ومع ذلك، إذا كانت اليابان قادرة على إنتاج 14 مليون طن وتصدير 4 ملايين طن في عام نموذجي، فمن المحتمل أن تتمكن من إنتاج واستهلاك 10 ملايين طن حتى في الصيف البارد.

في الوقت الحالي، لا يتم استخدام 40% من حقول الأرز، وهذا يعني أن الإنتاج يقتصر على حوالي 6.5 مليون طن. وإذا أوقفت اليابان هذه السياسة المتمثلة في خفض الإنتاج، وصدرت بدلاً من ذلك 4 ملايين طن، فقد تتمكن من التعامل مع الوضع الذي شهدته هذا العام من خلال انخفاض طفيف في الكمية المصدرة وعدم حدوث نقص محلي. لقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع فائض إنتاجه الزراعي من خلال الصادرات بدلاً من خفض الزراعة، لذا فلن يواجه أبدًا نفس النوع من المشاكل التي واجهتها اليابان مع الأرز.

رفع الأسعار

يتم حصاد الأرز في حوالي شهر سبتمبر/ أيلول وتخزينه في المستودعات لبيعه واستهلاكه حتى حصاد العام التالي. وقد نشأت المشكلة الأخيرة المتمثلة في رفوف السوق الفارغة لأنها حدثت قبل وقت قصير من الحصاد الأخير. ومع ذلك، فإن وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، التي لديها مليون طن من مخزون الأرز، كانت على علم طوال عام كامل بأضرار الحرارة التي لحقت بمحصول عام 2023. لماذا لم تتحرك في وقت سابق؟

لقد أصدرت جمعية المزارعين التعاونيين الزراعيين (Zen-Noh) ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك تعليمات للمزارعين بخفض الإنتاج لعدد من السنوات الآن. كان سعر 60 كيلوغرامًا من الأرز المتداول بين الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية (Zen-Noh) وتجار الجملة 12804 ين للمحاصيل المحصودة في السنة المالية 2021، و13844 ين لحصاد عام 2022، و15306 ين لحصاد عام 2023 (ارتفع إلى 16133 ين في أغسطس 2024). وهذا يمثل ارتفاعًا بنسبة 20٪ على مدار عامين، ليصل إلى أعلى سعر في عقد من الزمان. علاوة على ذلك، ارتفع السعر المؤقت لحصاد هذا العام الذي دفعته التعاونيات الزراعية اليابانية للمزارعين بنسبة تتراوح بين 20٪ و40٪ عن العام الماضي. من الواضح أن ارتفاع أسعار الأرز هو نتيجة لجهود التعاونيات الزراعية اليابانية ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أي إطلاق للأرز المخزن لتخفيف أزمة العرض من شأنه أن يعيد الحبوب إلى المتاجر ويخفض الأسعار.

وقالت وزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك إن الأرز الجديد هذا العام سيحل مشكلة النقص. ومع ذلك، فإن هذا الأرز مخصص بشكل أساسي للاستهلاك من أكتوبر من هذا العام حتى سبتمبر من العام المقبل. سيؤدي البدء في تناوله مبكرًا إلى نفس المشكلة في أغسطس/ آب المقبل. نظرًا لأن عام 2024 شهد ارتفاع درجات الحرارة في الصيف مرة أخرى، فإن أسعار الأرز لن تنخفض.

الحلول المقترحة

إن الحكومة تتحمل عبئاً مالياً كبيراً من أجل توفير الخدمات الطبية بأسعار معقولة للمواطنين. وفي مجال هذا الغذاء الأساسي، على سبيل المقارنة، فإن تقليص المساحة المزروعة بالأرز يمثل سياسة غير عادية تعني تقديم إعانات إجمالية تبلغ 350 مليار ين، على نفقة دافعي الضرائب، للمزارعين من أجل تقليص العرض ورفع الأسعار، وبالتالي زيادة العبء على المستهلكين. إن رفع سعر غذاء أساسي مثل الأرز أكثر رجعية من ضريبة الاستهلاك.

إن إنتاج الأرز العالمي أعلى بثلاث مرات ونصف المرة مما كان عليه في عام 1961، ولكن اليابان خفضت إنتاجها بنسبة 40%، في حين قدمت في الوقت نفسه إعانات للمزارعين. ومن الطبيعي أن يعني هذا انخفاض الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ففي اليابان قبل الحرب، عرقلت وزارة الجيش اقتراحاً بتقليص المساحة المزروعة من قِبَل وزارة الزراعة والغابات آنذاك. وهي سياسة تتعارض مع الأمن القومي.

إذا تخلت اليابان عن برنامج تقليص المساحة المزروعة، فإنها قد تنتج 17 مليون طن من الأرز سنوياً، منها 7 ملايين طن للاستهلاك المحلي و10 ملايين طن للتصدير. وهذا من شأنه أن يترك مجالاً واسعاً للتعامل مع التغيرات في العرض والطلب المحلي.

الآن لا يوجد فرق تقريباً في السعر بين أرز كاليفورنيا والأرز الياباني. والأرز الياباني أرخص أحياناً. والتوقف عن سياسة تقليص المساحة المزروعة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الصادرات. أما إنتاج أكثر مما يستهلك محلياً فمن شأنه أن يعني نسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز 100% من هذا المحصول. وبإنتاج 17 مليون طن، فإن الاكتفاء الذاتي من الأرز سوف يصل في الواقع إلى 243%، وسوف يرتفع الاكتفاء الذاتي من الغذاء بشكل عام إلى أكثر من 60%. وعلى هذا فإن السياسة الأكثر فعالية في مجال الأمن الغذائي سوف تتمثل في زيادة إنتاج وتصدير الأرز، لأن هذا يعني أن هناك وفرة من الأرز متاحة في حالة الطوارئ. وتنفق اليابان حالياً 50 مليار ين سنوياً على تخزين الأرز. ومن شأن إنتاج فائض من الأرز للتصدير خلال الأوقات العادية السلمية أن يؤدي نفس الوظيفة دون أي تكاليف مالية.

ولكن من المستحيل التخلي عن سياسة خفض المساحات المزروعة، لأنها تشكل الأساس لازدهار التعاونيات الزراعية اليابانية. فقد ساعد ارتفاع أسعار الأرز في دعم المزارعين الصغار الذين يحصلون على دخل مزدوج. فهم يودعون أرباحهم من وظائفهم الرئيسية، والتي تصل إلى أكثر من أربعة أمثال دخلهم الزراعي، في بنك التعاونيات الزراعية اليابانية. وبعد أن فقدوا الاهتمام بالزراعة، يودعون أيضاً مبالغ ضخمة متراكمة من بيع الأراضي الزراعية من أجل تحويلها إلى استخدامات سكنية أو غير زراعية أخرى. وقد ساعد هذا التعاونيات الزراعية اليابانية على النمو إلى بنك عملاق يضم أكثر من 100 تريليون ين من الودائع. وقد تضافرت جهود التعاونيات الزراعية اليابانية للحفاظ على أسعار الأرز المرتفعة لدعم المزارعين الذين يحصلون على دخل مزدوج، وحقيقة أنه الهيئة الوحيدة في اليابان التي يمكنها الانخراط في العمل المصرفي وغيره من الأعمال التجارية، لتحفيز ازدهار التعاونيات الزراعية اليابانية.

ومن بين ضحايا هذه السياسة دافعو الضرائب الذين يتحملون عبء تمويل الإعانات، والمستهلكون الذين يدفعون أسعاراً مرتفعة مقابل غذائهم، وتجار الأرز بالجملة الصغار الذين يخرجون من العمل بسبب انخفاض كمية الأرز التي يتم تداولها، والمزارعون الذين يعملون بدوام كامل ولا يستطيعون توسيع حجم مزارعهم في حين يعتمد المزارعون الصغار على ارتفاع أسعار الأرز، والمواطنون الذين لن يجدوا إمدادات غذائية إذا تم قطع الواردات. ومن الجدير بالذكر أن هناك تجار الأرز الذين لا يتمتعون بأي سلطة سياسية، والذين اضطر العديد منهم ـ غير القادرين على الاعتراض على السياسة الزراعية ـ إلى إغلاق أعمالهم. إن وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك تتصرف في انتهاك للقسم الثاني من المادة 15 من الدستور: ”كل الموظفين العموميين هم خدم للمجتمع بأكمله وليسوا خدماً لأي مجموعة منه“.

ويقترح البعض أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على إنتاج الأرز إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك، فإن خفض الإنتاج من أجل الحفاظ على الإنتاج أمر متناقض. فقد تحولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة إلى حماية دخول المزارعين من خلال المدفوعات المباشرة من الحكومة بدلاً من دعم الأسعار. وحتى لو انخفضت أسعار الأرز، فإن المدفوعات للمزارعين المتفرغين ستساعدهم وكذلك المزارعين الصغار من أصحاب الدخل المزدوج الذين يحصلون على الدخل من خلال تأجير الأراضي الزراعية لهم. ولن يكلف هذا سوى نحو 150 مليار ين سنويا.

كان المزارعون يزرعون الأرز في يونيو/حزيران، بعد حصاد القمح والشعير. ومع زيادة عدد المزارعين الذين يعملون بدوام جزئي، تم تأجيل الزراعة إلى وقت مبكر، إلى عطلة الأسبوع الذهبي من نهاية أبريل/نيسان إلى الأسبوع الأول من مايو/أيار، وتلاشى ممارسة الزراعة المزدوجة. ومن شأن العودة إلى الزراعة في يونيو/حزيران، والحصاد في أكتوبر/تشرين الأول، أن يتجنب أضرار الحرارة على المحاصيل، كما أن زيادة إنتاج القمح من شأنها أن تعزز الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ولصالح المواطنين اليابانيين، يتعين على الحكومة أن تتخلى عن برنامج تقليص المساحة المزروعة بالأرز، وأن تقدم مدفوعات مباشرة للمزارعين، وأن تعيد إحياء الزراعة المزدوجة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية في 27 سبتمبر/أيلول 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: سوبر ماركت بأرفف أرز فارغة في أوكاياما، محافظة أوكاياما. © أوكاياما شيمبون/كيودو)