اليابان | اليابانية ناتسوكي وادا تُلهم الجميع: تعزيز الشمولية في الرياضة البارالمبية لذوي الإعاقات الذهنية

شهدت دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 إضافة تاريخية للرياضات المخصصة للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية، حيث تم إدراج ثلاث رياضات جديدة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا في تعزيز الشمولية والمساواة في الرياضة. من أبرز اللحظات التي لفتت الأنظار في هذا السياق، فوز اللاعبة اليابانية وادا ناتسوكي بميدالية ذهبية في تنس الطاولة البارالمبي، ما جعلها تمثل مصدر إلهام للفئات ذوي الإعاقات الذهنية في اليابان. هذا الإنجاز التاريخي ساعد في تسليط الضوء على أهمية دعم هذه الفئة في المجتمع الياباني، مشجعًا المزيد من الرياضيين على المشاركة في الرياضات البارالمبية، والمساهمة في تعزيز الوعي والقبول الاجتماعي لهم.

الحلم بالذهب

جمعت دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس آلاف الرياضيين من جميع أنحاء العالم، متحدين الحواجز ومتجاوزين التوقعات للفوز بأكثر من 500 ميدالية في 22 رياضة. وكان من بين هؤلاء الرياضيين المتألقين اليابانية وادا ناتسوكي، التي سطرت تاريخًا جديدًا بفوزها بأول ميدالية ذهبية لليابان في تنس الطاولة البارالمبي. تميزت ناتسوكي بكونها واحدة من قلة من الرياضيين اليابانيين من ذوي الإعاقات الذهنية المشاركين في البطولة، ليُعدّ فوزها علامة فارقة في رياضة ذوي الإعاقة في اليابان.

واختيرت وادا لتكون حاملة علم اليابان في حفل الختام، إلى جانب السباح البارالمبي الكفيف والحائز على الميدالية الذهبية كيمورا كييتشي. هذا التكريم ألقى الضوء على إنجازات الرياضيين اليابانيين ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية، معززًا من أهمية شمولية الرياضة في تمثيل الجميع على المستوى العالمي.



وادا ناتسوكي (يمين) وكيمورا كيئتشي يحملان العلم الياباني في حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس. (© أوتشي تاكاو)

حين خطا كيمورا ووادا إلى الملعب المكتظ الذي يتسع لثمانين ألف متفرج، كانت تلك لحظة مؤثرة ومفعمة بالفخر والأمل. رفع كيمورا ووادا العلم الياباني عاليًا وسط هتافات الجماهير والرياضيين الآخرين الذين شاركوهما هذه اللحظة التاريخية. وأشار أحد أعضاء الفريق الياباني إلى أهمية هذا الحدث، إذ ربما تكون المرة الأولى التي يُختار فيها رياضي ياباني من ذوي الإعاقات الذهنية لحمل العلم في حفل الختام.

يعد حمل العلم في هذا الحفل شرفًا عظيمًا لكلا الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين، حيث تتلاشى في هذه اللحظة الفوارق بين ”الأصحاء“ و”ذوي الإعاقة“، ويشعر الجميع بنفس مشاعر الإثارة والنشوة عند الانتصار وخيبة الأمل عند الهزيمة، مما يعزز أواصر الزمالة بينهم.

وعبرت وادا، التي احتفلت بعيد ميلادها الحادي والعشرين خلال الألعاب، عن سعادتها العميقة بمشاركتها الأولى في الألعاب البارالمبية، واصفةً إياها بأنها ”تجربة لا تُنسى“. وأضافت عن شعورها بالفوز بالميدالية الذهبية: ”أنا سعيدة للغاية لأنني حققت حلمي“، مؤكدة بذلك أن العزيمة يمكنها تحقيق المستحيل.

اكتشاف تنس الطاولة

كانت وادا واحدة من بين 12 رياضيًا فقط من ذوي الإعاقات الذهنية ضمن الفريق الياباني البارالمبي المكوّن من 175 عضوًا، في وقت تتضمن فيه الألعاب البارالمبية ثلاث رياضات فقط لذوي هذا التصنيف: تنس الطاولة، السباحة، وألعاب القوى. وقد حققت اليابان أربع ميداليات في هذه الفئة، لكن وادا كانت الوحيدة التي أحرزت الذهبية.

أعربت والدة وادا عن امتنانها للتأثير العميق الذي أحدثته تنس الطاولة في حياة ابنتها، قائلة: ”غالبًا ما يجد الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية أنفسهم معزولين عن العالم من حولهم. لكن الرياضة فتحت لها أبوابًا لتجارب لم تكن لتحظى بها لولاها“.

رحلة وادا نحو الميدالية الذهبية لم تكن سهلة. منذ طفولتها، واجهت تحديات في التأقلم داخل المدرسة وتعرضت للتنمر، مما دفعها للانعزال والبقاء كثيرًا في المنزل. بدأت ممارسة تنس الطاولة في سنتها الثانية من المدرسة الإعدادية، بالتزامن مع تحديد إعاقتها الذهنية، وقد غيّرت الرياضة حياتها على الفور. تقول وادا: ”منحتني الرياضة الثقة“، مضيفةً: ”لقد استطعت تقبل نفسي كما أنا“.



وادا أثناء مباراة تنس الطاولة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس. (© أوتشي تاكاو)

لقد أظهرت وادا شغفًا ومهارة فطرية في تنس الطاولة منذ بدايتها، حيث أتقنت بسرعة عشر طرق مختلفة للإرسال. ومع ذلك، كانت تتأثر بسهولة، فتذرف الدموع من الإحباط كلما واجهت صعوبة سواء في التدريب أو المباريات. ومع تكثيف تدريبها خلال المدرسة الثانوية، برزت كواحدة من أفضل لاعبات تنس الطاولة البارالمبية في اليابان، ما دفعها إلى تحقيق إنجازات متواصلة. ومنذ أول ظهور دولي لها في نوفمبر 2022، أصبحت قوة لا يستهان بها، حيث توجت بذهبية فردي السيدات في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 2023 في هانغتشو بالصين، إضافةً إلى ألقاب أخرى، وصولاً إلى لحظة صنعها للتاريخ في باريس.

رحلة وادا المتدرّجة نحو تحقيق الثقة تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأفراد ذوو الإعاقات الذهنية، وكيف يمكن للرياضة أن تكون أداة قوية لتحطيم التحيزات والصور النمطية السائدة. تجسد ميداليتها الذهبية جوهر ”الألعاب المفتوحة“ في أولمبياد وبارالمبياد باريس، وتبرز كيف يمكن للرياضة أن تكون بابًا لمزيد من التفاهم والتضامن.

وفي مقابلة بعد الألعاب، استخدمت وادا تجربتها الشخصية لتشجيع الآخرين من ذوي الإعاقات الذهنية على الاندماج والتفاعل مع العالم، قائلة: ”البقاء في المنزل ليس هو العالم الحقيقي. أود أن يتحلى الناس بالشجاعة للخروج وتجربة الحياة بعمق أكبر“.

ظل دورة الألعاب البارالمبية في سيدني

كان إدراج الرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية في الألعاب البارالمبية قضية مثيرة للجدل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صعوبة تصنيف المنافسين. ففي دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في أتلانتا عام 1996 لم يكن هناك سوى رياضتين في الفئة، ألعاب القوى والسباحة. وزاد هذا العدد إلى أربع رياضات عندما أضيفت كرة السلة وتنس الطاولة إلى الألعاب البارالمبية التي أقيمت في سيدني عام 2000. ولكن الفضيحة اندلعت عندما أطلق أحد أعضاء فريق كرة السلة الإسباني للرجال الفائز بالميدالية الذهبية صافرة للصحافة، فكشف عن هوية 10 من اللاعبين الاثني عشر في الفريق باعتبارهم محتالين. وخلص تحقيق لاحق إلى أن الخداع كان مخططاً له بشكل منهجي.

وجردت اللجنة البارالمبية الدولية الفريق من ميداليته، ثم ذهبت إلى أبعد من ذلك بتعليق الأحداث للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية حتى يتم إنشاء نظام تحقق موثوق.

وظل الحظر قائما في الألعاب البارالمبية التي أقيمت في أثينا عام 2004 وبكين عام 2008. ثم رفع الحظر أخيرا قبل دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت في لندن عام 2012، والتي تضمنت ثلاث رياضات للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية: ألعاب القوى، والسباحة، وتنس الطاولة. ولكن لم يحدث أي تغيير منذ ذلك الحين، وما زالت الألعاب البارالمبية الشتوية تستبعد الرياضيين من المشاركة.

مشاكل التصنيف

إن إحجام اللجنة البارالمبية الدولية عن فتح المزيد من الرياضات أمام الرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية يرجع إلى حد كبير إلى صعوبة تصنيف المنافسين. ففي الرياضات البارالمبية، يتم تجميع الرياضيين في فئات وفقًا لإعاقتهم لضمان العدالة في ميدان اللعب. وتتحدد القدرة الرياضية بعوامل مثل مكان الإعاقة، مثل ما إذا كان البتر أعلى أو أسفل المفصل، ودرجة الإعاقة. على سبيل المثال، تشتمل رياضة القفز الطويل على فئات للأفراد ذوي الإعاقات المرتبطة بالمشي والبصر، والإعاقة الذهنية، والشلل الدماغي، ولكل منها تصنيفات مختلفة مع أحداث مخصصة، مما يؤدي إلى وابل من المسابقات - هناك 10 مسابقات للرجال فقط.



الفريق البارالمبي الياباني يكشف النقاب عن شعار الفريق “اجتهد لتكون الأفضل” في حفل الإطلاق الرسمي قبل دورة ألعاب باريس في 16 تموز/يوليو 2024 في طوكيو (© أوتشي تاكاو)

هناك مجموعة من القضايا عندما يتعلق الأمر بتصنيف الرياضات البارالمبية المختلفة، ولكن العملية صعبة بشكل خاص مع الإعاقة الفكرية حيث أن التأثير على الأداء الرياضي ليس واضحًا ظاهريًا كما هو الحال مع الرياضيين الذين تكون إعاقاتهم مرئية.

في أعقاب فضيحة سيدني عام 2000، أنشأت اللجنة البارالمبية الدولية نظامًا جديدًا للتحقق من الإعاقة الفكرية والذي طبقته منذ دورة الألعاب البارالمبية في لندن عام 2012. يجب أن يستوفي الرياضيون في الرياضات الثلاث المعترف بها تعريف منظمة الصحة العالمية للإعاقة الفكرية، وهو معدل ذكاء أقل من 75، وضعف في المهارات اللازمة للأداء اليومي، وحدوث الإعاقة قبل سن 18 عامًا. يجب عليهم أيضًا الخضوع لمجموعة من الاختبارات للحصول على تصنيف خاص بالرياضة، بما في ذلك فحص تقنيات اللعب، والتقييم القائم على الكمبيوتر للمهارات المعرفية، والمراقبة أثناء المسابقات.

حتى مع مثل هذه العملية التصنيفية الصارمة، فإن الواقع هو أن الرياضيين ذوي الإعاقات الفكرية ينمون ويتحسنون مع التدريب والخبرة، وغالبًا ما يصلون إلى مستوى من القدرة على قدم المساواة مع اللاعبين غير المعوقين. على سبيل المثال، ليس من غير المألوف في المسابقات أن يتغلب لاعب يتمتع بخبرة عالية على خصم أقل إعاقة، مما يوضح صعوبة تحديد معايير الأهلية.

إدارة حجم الألعاب

وهناك عامل آخر يتمثل في نمو الألعاب البارالمبية. ففي عام 2001، وقعت اللجنة البارالمبية الدولية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية بهدف حماية مستقبل الألعاب البارالمبية. وفي الوقت نفسه، وضعت اللجنة البارالمبية الدولية قواعد لتنظيم الألعاب، بما في ذلك الحد من عدد الفئات والأحداث في رياضات معينة، وتحديد حصص الرياضيين، وتخصيص أماكن تأهيلية لزيادة مستوى المنافسة.



عضو الفريق البارالمبي الياباني في حفل افتتاح دورة ألعاب باريس في 28 أغسطس/ آب 2024. (© أوتشي تاكاو)

كان عدد الرياضات المفتوحة للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية في الألعاب البارالمبية صغيرًا قبل اتفاقية عام 2001 ولم يتقلص إلا بشكل أكبر. إن زيادة الأحداث الخاصة بهذه الفئة من شأنها أن تتطلب تقليصها في أماكن أخرى، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الرياضات والتصنيفات الأخرى. وفي مواجهة هذه المعضلة، اختارت اللجنة البارالمبية الدولية الإبقاء على الحصة الحالية من الأحداث.

إدراج متلازمة داون

لقد جعل هذا الوضع من الصعب للغاية على الرياضيين المصابين بمتلازمة داون التأهل للألعاب البارالمبية. يتم تضمين متلازمة داون في فئة الإعاقة الفكرية، ولكن العديد من الرياضيين يعانون أيضًا من إعاقات جسدية تجعلهم في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالمشاركين الآخرين في الفصل.

وقد أدى هذا إلى دعوات لإنشاء فئة منفصلة لمتلازمة داون. في عام 2021، على سبيل المثال، اكتسب والدا الرياضي الإسباني ميكيل جارسيا اهتمامًا إعلاميًا خلال الألعاب البارالمبية في طوكيو عندما نظما عريضة تدعو إلى مزيد من الإدماج والتي جمعت أكثر من 100000 توقيع.

هناك بالطبع مسابقات أخرى مفتوحة للرياضيين المصابين بمتلازمة داون. هناك ألعاب فيرتوس العالمية، الحدث الأبرز للرياضيين ذوي الإعاقة الفكرية، والتي لديها مجموعة واسعة من التصنيفات وتتميز برياضات مثل ركوب الدراجات والجودو والكاراتيه التي لا يتم تضمينها في الألعاب البارالمبية. كما توفر منظمة الأولمبياد الخاص للأفراد ذوي الإعاقات الفكرية فرصًا للمشاركة في الرياضة، مع التركيز بشكل أكبر على التطور البدني والعاطفي بدلاً من تعزيز القدرة التنافسية. ومع ذلك، فإن المكانة والشعبية التي اكتسبتها الألعاب البارالمبية عززت المطالبات بمزيد من الشمول للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية.

الألعاب القادمة

وبالنظر إلى الفريق البارالمبي الياباني في باريس، فإن الرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية يشكلون 6.6% فقط من الفريق. وإذا أخذنا في الاعتبار أن من بين 4.36 مليون شخص معاق في اليابان، هناك 1.09 مليون فرد من ذوي الإعاقات الذهنية، فإن النسبة منخفضة بشكل مفرط. وقد لفتت وادا الانتباه إلى هذه القضية بعد فوزها. وعندما سُئلت عن الفرص المتاحة للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية للمشاركة في الألعاب البارالمبية، قالت إنها على الرغم من سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية، إلا أنها تدرك أن تنس الطاولة كان أحد الرياضات القليلة التي ظهرت في الألعاب، وقالت: ”أود أن أرى أكثر من مجرد حفنة من الأحداث التي توجد الآن“.



وادا تستعرض ميداليتها الذهبية خلال حفل توزيع الميداليات في دورة الألعاب البارالمبية في باريس. (© أوتشي تاكاو)

وقد أعرب رياضيون بارالمبيون آخرون عن نفس الأمل. فقد دعا ياماجوتشي ناوهيدي، الذي فاز بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر صدر في باريس، إلى توفير فرص أكبر للأفراد ذوي الإعاقات الذهنية. وفي حديثه في إحدى البطولات في بريطانيا، قال إن اليابان لا تزال تميل إلى الشفقة على الناس مثله. وأضاف: ”إن التركيز منصب على الأشياء التي لا نستطيع القيام بها، في حين يحتاج الناس إلى تعلم أهمية تشجيع أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية على تجربة أشياء جديدة ومختلفة“.

ومن هذا المنظور، فإن الألعاب البارالمبية باعتبارها حدثاً رياضياً نخبوياً لها أهمية كبيرة في تغيير نظرة المجتمع إلى المعوقين ذهنياً وكذلك نظرة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية إلى أنفسهم. وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز بألعاب باريس البارالمبية، قائلاً إن الحدث ”وضع معايير جديدة“. وقد تبع هذا التعليق تقارير إعلامية تفيد بأن الهيئة الحاكمة تدرس زيادة الحصص المخصصة للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية. وفي حين يمنح هذا الكثيرين الأمل، فإن السؤال يظل قائماً حول الخطوات التي سيتم اتخاذها، إن وجدت، لجعل الألعاب البارالمبية أكثر شمولاً للرياضيين ذوي الإعاقات الذهنية. كل الأنظار ستتجه نحو لوس أنغلوس 2028.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: وادا ناتسوكي وكيمورا كييتشي يحملان العلم الياباني في حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية في باريس في 8 سبتمبر/ أيلول 2024. © أوتشي تاكاو)